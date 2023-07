Nessun caduta a Grosseto: quello che non si è visto dopo il cambio tra Filippo Tortu e Lorenzo Patta, secondo e terzo frazionista della 4×100, è che il caratese all’arrivo di Ceccarelli sul traguardo col tempo di 38″04 che ha qualificato l’Italia ai Mondiali di Budapest ha, semplicemente, esultato troppo. Lo ha scritto lo stesso atleta sui social nella serata di venerdì.

Atletica, il post di Tortu dopo la qualificazione della 4×100 ai Mondiali

“Abbiamo cercato, voluto e sognato talmente tanto questa qualificazione ai mondiali che quando ho scoperto che ce l’avevamo fatta ho esultato come mai in vita mia…forse troppo, perché per l’esultanza mi è uscita la spalla. Fa male, ma fa meno male se penso che SI VA A BUDAPEST Grazie ragazzi, per quello che abbiamo conquistato e per il senso di appartenenza a questa maglia che ogni volta dimostriamo insieme!”.

Atletica: il video della 4×100 da 38″04