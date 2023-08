Atletica: Laura Pellicoro oro sugli 800 metri alle Universiadi

Esaltante il successo di Laura Pellicoro protagonista alle Universiadi di Chengdu, in Cina, di una splendida rimonta negli 800 metri dopo essere uscita dall’ultima curva in quarta posizione.

Atletica: Laura Pellicoro vince gli 800 metri in rimonta, farà anche i 1.500

L’atleta di Besana Brianza, tesserata alla Bracco Milano, si è allargata in terza corsia sul rettilineo, alla ricerca di una medaglia, ed è riuscita a prevalere con il crono di 2:04.20 nel duello spalla a spalla con l’ugandese Knight Aciru, seconda in 2:04.34, dopo aver superato in precedenza la sudafricana Charne Swart (2:04.73) e la polacca Margarita Koczanowa (2:04.86), a lungo in testa ma fuori dal podio. Da tre stagioni Laura (è nata a Vimercate il 24 dicembre 2000) vive oltreoceano, a Portland in Oregon (Usa) dove studia Biologia, e alle Universiadi è iscritta anche nei 1500 in una specialità nella quale quest’anno si è messa in evidenza fino a stampare il tempo di 4:08.52.

Atletica: Laura Pellicoro, la carriera

Laura ha iniziato a gareggiare con la maglia della Polisportiva Besanese e nell’impianto di Besana ha conosciuto la famiglia Tortu (il giovane Filippo e suo papà Salvino) che da allieva l’hanno consigliata di trasferirsi all’Atletica Riccardi spostandosi, due anni più tardi, alla Bracco Milano. Laura ha fatto parte della squadra italiana ai Mondiali studenteschi su pista del 2017 a Nancy, in Francia. Nel 2018 è stata condizionata da un infortunio alla tibia destra, poi nel 2019 ha raggiunto la semifinale sugli 800 agli Europei under 20 allenandosi anche a Giussano e Carate Brianza con il tecnico Gaetano Acconcia, mentre dalla primavera del 2018 ha iniziato una collaborazione con Gianni Ghidini frequentando saltuariamente l’impianto di Bussolengo (Verona). Ha studiato al liceo scienze umane “Greppi” di Monticello, indirizzo economico-sociale, poi si è trasferita oltreoceano alla University of Portland, in Oregon (Usa).

Atletica: alle Universiadi vittorie per Laura Pellicoro e Alice Muraro

Nella rassegna di Chengdu, la Pellicoro ha festeggiato la vittoria con la veneta Alice Muraro dell’Atletica Vicentina, padrona assoluta della gara sui 400 ostacoli con il record personale di 55.48.

Per le talentuose ragazze azzurre una prestigiosa affermazione che le ripaga per il loro impegno e per il lavoro svolto negli allenamenti.