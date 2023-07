Atletica: doppio bronzo per Mattia De Rocchi al festival di Maribor

Due straordinarie medaglie in azzurro per Mattia De Rocchi. Il ragazzo brianzolo della Forti e Liberi Monza, 17 anni, all’esordio in Nazionale, ha vinto il primo bronzo negli 800 metri e ha replicato con il secondo bronzo nella staffetta svedese (4 atleti su distanze diverse) nel Festival olimpico della Gioventù europea (Eyof) a Maribor in Slovenia.

Atletica, doppio bronzo per Mattia De Rocchi: gli 800 in Slovenia

Negli 800, Mattia De Rocchi ha ottenuto il podio all termine di una finale gestita molto bene sul piano tattico e suggellata da un crono da 1:53.10 che indica un ritmo non certo velocissimo, ma soprattutto la tensione presente in una gara reso ancor certamente più insidioso a causa di alcuni contatti tra i ragazzi in competizione. La gara per è “esplosa” dopo 500 metri: l’allievo di Achille Fecchio, tesserato per la Forti e Liberi Monza e campione italiano Allievi lo scorso 24 giugno a Caorle, si è posizionato al quarto posto fino al rettilineo finale, nella quale ha dimostrato di aver ancora molte energie da spendere per andare ad acciuffare il terzo posto dietro al francese Yanis Vanlanduyt (1:52.11) e allo sloveno Zan Ogrinc (1:52.58).

Atletica, doppio bronzo per Mattia De Rocchi: la staffetta svedese

La seconda gioia per l’atleta brianzolo in questi EYOF arriva dalla staffetta svedese (100+200+300+400), il quarto posto sul campo diventa terzo dopo la squalifica del Portogallo con il crono di 1:53.72 e la firma di Matteo Togni (Bergamo Stars) in prima frazione e Mattia De Rocchi Monza) in quarta, in una formazione completata da Alessandro Trotto (Pontecchio Bologna) e da Simone Giliberto (Siracusa Atletica).

Mattia De Rocchi nel 2012 ha iniziato con l’Atletica Muggiò (categoria esordienti) dove è rimasto sino al 2021. Nel 2022, con il passaggio alla categoria Allievi, si è tesserato alla Forti e Liberi. Da quest’anno gareggia soprattutto sugli 800 e il 14 maggio ha stabilito in 1:51.46 a Saronno il suo primato personale.