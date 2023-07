Atletica: brianzoli in azzurro, Pellicoro alle Universiadi in Cina

Entra nel vivo la stagione degli appuntamenti internazionali. Hanno già raggiunto la Cina gli azzurri che partecipano alle Universiadi di Chengdu e alle gare di atletica che si svolgeranno da martedì a domenica 6 agosto l’atletica brianzola è presente con Laura Pellicoro di Besana Brianza (Bracco Atletica), iscritta negli 800 metri (2:03.17 – 2 agosto e nei 1500 (4:08.52 – 4 agosto).

Atletica: Pellicoro alle Universiadi in Cina, come è arrivata agli 800 metri

Seguendo l’esempio del papà Tommaso che aveva praticato l’alto con la maglia Forti e Liberi di Monza, si è dedicata da giovanissima a volley, judo e nuoto con la maglia della Polisportiva Besanese. A indirizzarla all’atletica, sono state le campestri studentesche disputate per caso sostituendo una compagna di scuola nel 2013. Gli ottimi riscontri l’hanno invogliata a proseguire. La ragazza di Besana B.za, che coltiva una particolare passione per il “mezzofondo veloce” dove ha già conquistato ottimi risultati a livello nazionale e internazionale, nel 2021 è volata negli Stati Uniti d’America, destinazione Università di Portland per sperimentare nuove esperienze unendo cioè percorso universitario e sport. La Pellicoro ha studiato al Liceo scienze umane, indirizzo economico-sociale all’Istituto Greppi di Monticello Brianza.

Desio Atletica Polzonetti Celeste Grosseto

Atletica: brianzoli in azzurro, Di Benedetto e Polzonetti agli Europei Juniores di Gerusalemme

Altri atleti brianzoli in azzurro. Dopo i Campionati Italiani juniores sono arrivate le convocazioni per i Campionati Europei Juniores di Gerusalemme, in programma da lunedì 7 a giovedì 10 agosto, per due neo campioni. Sono Matteo Di Benedetto (Team-A Lombardia) che si allena a Seregno con Raffaele Specchio, campione nei 400 e nella staffetta 4×400, e Celeste Polzonetti (Bracco Atletica), confermatasi la numero uno degli ostacoli alti. Nella finale dei 100 hs stampato anche il nuovo personale con 13.54, pur al primo anno di categoria. La ragazza di Desio, allenata da Aldo Maggi, dal 2021 è tesserata alla Bracco.