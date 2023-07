Atletica: Rega vola, con Galimberti d’oro ai Regionali

Atlete brianzole da protagoniste nei Campionati regionali assoluti su pista. La conferma arriva da Bergamo dove, in una lunghissima sessione di gare, Denise Rega e Sara Galimberti hanno vinto il titolo, rispettivamente, sui 100 piani e sui 1500.

Atletica: Denise Rega vola, l’atleta Team-A sotto i 12 sui 100 metri

Denise Rega (Atl.Team-A, Brugherio), dopo un’accurata preparazione, è scesa sotto i dodici secondi. Crono a Bergamo: 11″98, superando Giulia Maria De Paoli (Cus Pro Patria Milano, 12″01) e Giorgia Mameli (Libertas Cernusco, 12″.”35). Denise rinfrancata dai tempi stampati sui 100 nelle gare disputate a Nembro (27 maggio: 12″14) e a Rovellasca (28 giugno: 12″16) è apparsa più sciolta tornando in sede con l’oro al collo.

Atletica: Sara Galimberti vince i 1.500

Giussano Atletica Galimberti Sara 2023

Al pari della inossidabile Sara Galimberti. L’atleta di Robbiano accreditata da una lunga militanza nella Vis Nova Giussano e da diverse stagioni affiliata alla Bracco, a seguito anche della scelta di abitare nel capoluogo lombardo, si è imposta alle compagne di squadra (Nicole Acerboni e Camilla Galimberti) con il crono di 4’29″52. Sara che nell’autunno 2020 è diventata mamma di Vittoria, è l’esempio di come sia possibile praticare sport a livello agonistico e dedicarsi alla famiglia.

Atletica: i risultati dei brianzoli ai Campionati regionali di Bergamo

A Bergamo fari puntati anche su altri atleti brianzoli in particolare su Elisa Colombani (Forti e Liberi Monza) per aver vinto l’argento sui 100m ostacoli (crono 14″47) preceduta solo da Celeste Polzonetti (Bracco, in 13″69); quindi sui quattro frazionisti della staffetta 4×100 del Team-A medaglia d’argento grazie alla brillante prestazione di Daniele Manzoni, Fabio Furlan, Giovanni Motta, Luca Crispo.

Più che giustificata l’euforia dei tecnici Team-A per essere riusciti, dopo allenamenti mirati, a far salire sul sesto gradino del cosiddetto “podio allungato” Veronica Zaina (100 hs), Emma Contotto (giavellotto) e Chiara Santambrogio (triplo). Nell’alto, Maddalena Scansetti (Pbm Bovisio Masciago) invece è rimasta ai piedi del podio mentre il combattivo Francesco Cernuschi (Forti e Liberi Monza) si è classificato terzo con un salto di 2.01 nella prova vinta con la misura di 2.07 da Luca Negri (Cus Pavia).