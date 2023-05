Atletica leggera: le prove dei brianzoli agli Open universitari lombardi

Nelle manifestazioni di atletica leggera che si sono svolte sul territorio fari puntati sui Campionati regionali lombardi universitari open, organizzati dal Cus Pro Patria Milano insieme al Cus Pavia, con buoni spunti al campo Coni di Pavia anche per le prestazioni da parte degli atleti brianzoli presenti alle gare così suddivisi: quattordici affiliati alla Forti e Liberi di Monza, undici all’Atletica Monza, sette al Team-A Brugherio, sei all’Atletica Albiate (in larga parte allievi); uno ciascuno alle società Athletic Club Villasanta, 5 Cerchi Seregno e Daini Carate Brianza.

Open universitari lombardi di atletica: i protagonisti

Brugherio, atletica: Chiara Santambrogio

Molto bella innanzitutto la gara femminile di martello: la junior Melissa Casiraghi (Team A Lombardia-Brugherio) ha lanciato l’attrezzo a 53.99 stabilendo il nuovo PB (il precedente di 52,67 l’aveva stampato il 1^ aprile a Busto A.). La talentuosa atleta di Agrate ha preceduto l’under 23 Giorgia Tombini (Atl. Bergamo) e l’altra under 20 Alice Lazzaro (CUS Pavia), anche loro al PB rispettivamente con 51.93 e 49.97. Ottimi risultati anche per Marta Redaelli (Atl. Team A) quarta nel martello con 49.64 e sesta nel disco con 36.34; quindi per Chiara Santambrogio (Team-A) ottava nel lungo con 5.10 mentre Lisa Maria Caramello ed Elena Grasso (entrambe Atl. Monza) hanno chiuso 11ma con 6,06 e 13ma con 4.99. Tra quest’ultime due atlete si è inserita Cecilia Raho (Forti e Liberi Monza) 12ma in 5.06.

Open universitari lombardi di atletica: settore maschile

Nel settore maschile Martino Galvani (Daini Carate B.) ha vinto l’argento nei 3000 siepi con il nuovo personale di 9:45.07 (precedente di 9:49.44 stabilito a Bergamo il 2 luglio 2022) e nell’alto Francesco Cernuschi (Forti e Liberi Monza) con 1.90 ha vinto il bronzo, quindi ottavo posto con 1,80 di Filippo Bianchini (Atl. Monza).

Inoltre nel meeting di Brescia, undici atleti tesserati a società della Brianza (Team-A, Forti e Liberi Monza, Vis Nova Giussano, Atl.Monza, Pbm Bovisio M., Pol.Besanese) con i loro risultati hanno contribuito a inserire al secondo posto la rappresentativa Fidal provinciale Milano.