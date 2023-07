Campionati juniores di atletica: Di Benedetto re dei 400, Polzonetti vince i 100 ostacoli

Nei campionati italiani juniores di Grosseto spiccano i risultati di alcuni atleti della Brianza. Innanzitutto quello del talentuoso Matteo Di Benedetto (Team-A Lombardia di Brugherio) che ha onorato il pronostico dominando con una facilità disarmante la finale dei 400 metri.

Matteo Di Benedetto festeggiato da alcuni compagni di società a Grosseto

Dopo la batteria chiusa in 47.70, nella prova finale all’allievo di Raffaele Specchio, che si allena sulla pista dello stadio Ferruccio di Seregno, è bastata spingere gli ultimi 150 metri per scavare un fossato fra sé e gli avversari: vittoria in 47.34 con tutti gli altri a oltre un secondo. Dopo aver vinto il titolo nazionale negli indoor è arrivato quello nell’impianto multi funzionale di Grosseto.

Campionati juniores di atletica: Polzonetti e Colombani

Grande festa anche per Celeste Polzonetti (Bracco Atletica), che si è confermata la numero uno degli ostacoli alti. Nella finale dei 100 ostacoli, la brianzola di Desio, allenata da Aldo Maggi, ha vinto e, soprattutto ha convinto, stampando il nuovo personale con 13.54, tutto questo al primo anno di categoria mentre Elisa Colombani (Forti e Liberi Monza) si è posizionata al sesto posto in 14.54.

Campionati juniores di atletica: l’argento di Casiraghi e non solo

Nei lanci, secondo posto per Melissa Casiraghi (è nata il 13 febbraio 2005 ed è affiliata al Team-A Lombardia) nel martello con la misura di metri 54.58.

Nelle altre finali, bravissimi altri atleti del Team-A Lombardia a iniziare da Aurora Comandè quinta nell’asta con 3.40 metri; per proseguire con i piazzamenti conquistati nel salto triplo dalla seregnese Chiara Santambrogio 12ma in 11.88 (apparsa più determinata in tutte le prove) e nella finale dei 400 ostacoli da Giorgio Beccalli settimo in 54.98, con il suo nuovo record personale.