Atletica: Lambrughi e Bellò sul podio, dalla Brianza agli Italiani di Molfetta

Non solo Filippo Tortu a Molfetta. Per la Brianza innanzitutto ha brillato un super Mario Lambrughi (è alla Riccardi Milano) che ha vinto il titolo dei 400m ostacoli per la terza volta in carriera (Padova 2020 e Rieti 2022) fermando il crono a 49.54 miglior tempo della attuale stagione. A 31 anni il brianzolo è più forte del tempo che passa e degli infortuni che sempre lo assediano, l’ultimo lo scorso 13 maggio. La prestazione esibita a Molfetta ha dimostrato ancora una volta il carattere e la tempra di un grandissimo atleta che nella gara con in palio il titolo ha prevalso sul più giovane e ambizioso Michele Bertoldo (Atl.Vicentina) secondo con il crono di 50.08.

Atletica: Bellò terza sugli 800 metri

Dopo tre giorni di intense gare quindi è tempo di festeggiamenti. Poi Elena Bellò. L’atleta delle Fiamme Azzurre, si è classificata al terzo posto sugli 800 in 2:01.22 nella prova vinta dalla compagna di colori Eloisa Coiro (2:00.43). È cresciuta nel vivaio dell’Atletica Vicentina e dall’autunno 2020 ha scelto di abitare in Brianza passando sotto la guida di Alessandro Simonelli (apprezzato tecnico dell’Atletica Vis Nova) a Giussano mantenendo i contatti con il precedente allenatore.

Atletica: Donola due volte quarto, Aceti quinto

Anche il medese Mattia Donola (Carabinieri) e il giussanese Vladimir Aceti hanno riscosso consensi. Quest’ultimo che si allena nello Stadio Borgonovo a Giussano ha conquistato il quinto posto sui 400 un risultato importante in un periodo costellato da infortuni mentre Donola si è classificato due volte quarto nei 100 in 10.54 (gara vinta da Samuele Ceccarelli – Atl.Firenze in 10.30) e sui 200 in 20.86 (gara vinta da Filippo Tortu).

Atletica: Fassina e Casiraghi sulle pedane dei lanci

Sulle pedane dei lanci sesto posto per Andrea Fassina nel disco con 49.58 e nel martello ottava la junior Melissa Casiraghi in 53.04 entrambi del Team-A di Brugherio.