Atletica, Europei U20: Polzonetti quarta sui 100 ostacoli col personale

Per gli atleti brianzoli Matteo Di Benedetto e Celeste Polzonetti chiamati a difendere la maglia azzurra negli Europei Under 20 di Gerusalemme (Israele) il bilancio, al termine delle gare disputate al Givat Ram Stadium, è più che positivo.

Atletica, Europei U20: la desiana Polzonetti in rimonta a 4 centesimi dal bronzo

Innanzitutto per Celeste Polzonetti che ha sfiorato il bronzo nella finale dei 100 ostacoli con il crono di 13.36 a soli quattro centesimi dal bronzo di Lia Flotow (Germania, 13.32) e con il nuovo personale. Celeste partiva da outsider in questi Campionati Europei e ha mancato di poco il terzo gradino del podio, nella gara vinta dall’altra tedesca Rosina Schneider in 13.06 davanti alla svizzera Valérie Guignard (13.23).

L’atleta di Desio, 17 anni, ha ripetuto lo stesso piazzamento dell’anno scorso agli Europei Under 18, sempre a Gerusalemme, però stavolta nella categoria superiore, con un progresso di 18 centesimi sul personale. Adesso la talentuosa atleta è la seconda junior italiana di sempre alle spalle soltanto della primatista Elisa Di Lazzaro (13.24), un crono superato nella batteria della gara disputata lunedì con 13.22 aiutato dal vento (+2.2). In ogni caso per l’atleta desiana (per la terza stagione corre con la maglia della Bracco di Milano) è il miglior crono italiano all time al primo anno della categoria Juniores.

Atletica, Europei U20: Di Benedetto ottavo nella finale dei 400 metri

Importanti riscontri sia nelle gare di qualificazione come nella finale dei 400 metri piani del brianzolo Matteo Di Benedetto (Team A Lombardia – Brugherio) che da alcuni anni si allena negli impianti dello stadio Ferruccio di Seregno con Raffaele Specchio. A Gerusalemme nella corsia più interna perché ripescato nonostante il quarto tempo delle batterie (PB a 46.41, sesto italiano di sempre), il ragazzo ha dato fondo a tutte le energie chiudendo all’ottavo posto in 47.71, un piazzamento di valore giusto per incorniciare una stagione fantastica con quasi 3 secondi di progresso impreziosita peraltro dai titoli italiani Juniores indoor e outdoor.