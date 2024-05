Serie A, mister Palladino dopo Monza-Frosinone (0-1): «Sono stati due anni emozionanti. Futuro? Parlerò con la società»

Il Monza di mister Raffaele Palladino cade in casa contro il Frosinone di Di Francesco, che ottiene una vittoria fondamentale in chiave salvezza.

Le dichiarazioni del tecnico biancorosso nella conferenza stampa post partita.

Serie A, mister Palladino dopo Monza-Frosinone: il saluto sotto la Curva Pieri

«Il significato del saluto sotto la Curva? È stato emozionante. Cerco di dare sempre spazio ai ragazzi. Era doveroso ringraziarli. Sono felice di aver salutato i tifosi. Un aggettivo con il quale vorresti descrivere questi due anni? Emozionante sin dall’inizio. Sono stati due anni meravigliosi perché sono stati due anni in cui ho imparato tanto. Gara odierna? Anche oggi i miei ragazzi hanno dato tanto: è dal 7 luglio che gli spremo. Siamo arrivati stanchi a fine campionato, quindi meno lucidi in attacco. Hanno dato il massimo anche oggi. Incertezze sul futuro societario? Il calcio è fatto di stimoli e motivazioni, oggi il Frosinone era molto motivato e questo ha inciso molto».

Serie A, mister Palladino dopo Monza-Frosinone: giro di campo e l’applauso per tutti

Sul Monza: «Questa squadra ha sempre dato il massimo. Oggi è stata non bella dal punto di vista del temperamento. Voglio chiudere bene il campionato e contro la Juve vogliamo fare bella figura. Giro di campo ad opera di capitan Pessina? È stato bello perché ho riunito tutto lo staff. Ci tenevo che tutti prendessero l’applauso. Capitan Pessina è il simbolo di questa squadra ma anche tutti gli altri. È un grande gruppo con un’ottima ossatura. Pessina in Nazionale? Io non posso giudicare il lavoro del CT ma ci auguriamo che il nostro capitano possa apportare il suo contributo anche in Nazionale. Prestazione ottima di Sorrentino? Sta lavorando bene e non deve mai calare negli allenamenti. È un ottimo profilo. Giovani? Ci sono tante cose da mettere a punto. Il Monza ha giovani interessanti come Marras e Ferraris. Che emozione hai provato quando sei stato richiamato dalla Curva? Mi sono venuti i brividi. Ringrazio i tifosi perché mi hanno dato una grande soddisfazione. Assenza di Di Gregorio nella partenza dal basso? Bisognava giocare nell’altra metà campo e Sorrentino ha fatto il suo»

Serie A, mister Palladino dopo Monza-Frosinone: Berlusconi e il futuro

La mancanza di Silvio Berlusconi e il futuro: «Il nostro Presidente ci manca tantissimo, anche se il Dottor Galliani è sempre presente. La decisione definitiva? Io devo ancora parlare con la società e capirò in maniera molto leale che progetti e ambiziosi ci sono».