Atletica: Di Benedetto e Polzonetti volano agli Europei U20 di Gerusalemme

Ottima partenza per gli atleti brianzoli in maglia azzurra agli Europei Under 20 di Gerusalemme, in Israele. Al Givat Ram Stadium impressiona innanzitutto Matteo Di Benedetto (alla quarta stagione con la maglia del Team-A Lombardia – Brugherio) sui 400m piani.

Nel primo turno del giro di pista il campione italiano Juniores in carica è terzo nella seconda batteria (su tre) e stampa un eccellente 46.41, per togliere oltre mezzo secondo al PB da 46.97 e diventare il sesto atleta Under 20 italiano di sempre in una classifica che vede al primo posto Edoardo Scotti (45.84) davanti al giussanese delle Fiamme Gialle Vladimir Aceti (45.92) quindi Lorenzo Benati (46.06), Michele Tricca (46.09) e Marco Lorenzi (46.39). Il tempo del talentuoso atleta che si allena sulla pista dello stadio “Ferruccio” a Seregno con Raffaele Specchio è il quarto del primo e unico turno eliminatorio: finale mercoledì 9 agosto alle ore 17.52 italiane.

Tra le donne eccellente impressione, oltre al pass per le semifinali, arriva da Celeste Polzonetti nel primo turno dei 100m ostacoli: l’atleta di Desio, 17 anni (è alla sua terza stagione con la maglia della Bracco – Milano) e un PB da 13″54, è seconda nella terza batteria con un finale di gara di grande qualità tecnica e stampa un 13“22 inferiore di due centesimi al primato italiano Juniores di Elisa Maria Di Lazzaro, che resiste solo in virtù di un riscontro anemometrico a +2.2 m/s. Il crono della Polzonetti è il quinto del turno a Gerusalemme in questa specialità.

A Gerusalemme oltre a Di Benedetto ed alla Polzonetti in maglia azzurra ci sono altri 21 atleti tesserati a società lombarde: 13 sono gli uomini e otto le donne.