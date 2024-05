Skiroll, Team Brianza: Camilla Crippa in nazionale per la Coppa e i Mondiali

Un’atleta della Polisportiva Team Brianza in azzurro. È Camilla Crippa che la Fisi ha inserito nell’elenco degli atleti che faranno parte della squadra nazionale di skiroll nelle gare di Coppa del Mondo per la stagione 2024 e ai Mondiali di Ziano di Fiemme.

Skiroll, Team Brianza: Camilla Crippa in nazionale, prima uscita a San Marino

La prima uscita di Camilla è avvenuta sabato e, con tutta la squadra italiana, ha preso parte ad una manifestazione svoltasi nella Repubblica di San Marino. Grazie alla collaborazione tra la FISI e il suo presidente Flavio Roda e la Federazione Sanmarinese Sport Invernali presieduta da Gianluca Gatti, gli atleti azzurri dopo aver svolto test atletici hanno partecipato alle attività del Progetto Ski EveryWhere finalizzato a promuovere le discipline nordiche in un contesto cittadino e lontano dalla neve.

Skiroll, Team Brianza: Camilla Crippa in nazionale, la soddisfazione del presidente Salvioni

«Nella Squadra Giovani composta da 5 maschi e 6 femmine, c’è anche la diciannovenne Camilla Crippa e per la nostra società è una splendida notizia – commenta Carlo Salvioni responsabile del settore sport invernali del Team Brianza Lissone – È stata una piacevole sorpresa, in quanto Camilla nella scorsa stagione ha avuto qualche problema fisico, ma analizzando i dati delle gare che contavano ha sempre avuto un buon rendimento vincendo l’argento nei Campionati Italiani Giovani in salita a Bobbio Penice e conquistando importanti risultati in gare a Santo Stefano d’Aveto, Lavarone e Trento. Camilla è migliorata soprattutto nelle gare Sprint».

Skiroll, Team Brianza: Camilla Crippa in nazionale, «tutto il team deve essere concentrato sui nostri giovani»

Con un’azzurra nell’organico come proseguirà la vostra attività? «Ora tutto il Team deve essere concentrato sui nostri giovani, con Camilla in squadra Nazionale quindi con Carlo Mariani nel gruppo Osservati, con le gemelle monzesi Arianna e Sofia Forzatti nel Gruppo Sviluppo del Comitato Alpi Centrali. L’obiettivo è di mettere i nostri atleti nelle migliori condizioni in tutte le gare e magari salire sul gradino della classifica a Squadre di Coppa Italia sfiorato la scorsa stagione».