Atletica: Bado e Galimberti protagoniste a Canegrate

Il ritorno di Sara Galimberti e la conferma di Aurora Bado. Nella gara nazionale su strada di 5 km a Canegrate, nella classifica assoluta a dominare sono state atlete con l’azzurro nel curriculum: ha vinto Giovanna Selva (Sport Project Vco), azzurra in Coppa Europa sui 10 km. che ha superato di soli sei secondi (16:19 a 16:25) la figlia d’arte e vicecampionessa italiana Promesse dei 5000m in pista Aurora Bado (FreeZone) vincitrice in azzurro del Trofeo Pitergium, mentre Sara Galimberti di Giussano (Bracco) più volte azzurra, e rientrata alle competizioni dopo un infortunio al piede (e dopo essere diventata mamma di Vittoria), è arrivata terza in 16:49.

Atletica Bado a Canegrate

Atletica: assegnati anche i titoli regionali

Nella gara sono stati assegnati anche i titoli di campione lombardo: Bado, 20 anni, ne ha portati a case due: quello assoluto e della categoria Promesse; Sara Galimberti l’argento assoluto. Anche nel settore maschile gli atleti brianzoli hanno vinto medaglie. Innanzitutto quelli della Daini: Nathan Baronchelli il bronzo assoluto, Michele Galvani l’argento degli junior, Martino Galvani il bronzo delle promesse e sempre in quest’ultima categoria Carlo Luciano Bedin (Team-A Brugherio) ha impreziosito il suo palmares con il titolo regionale. Inoltre nei master 35 Alessandro Rocca (Daini) ha vinto l’argento e Claudia Gelsomino (Pbm Bovisio – SF50) l’oro.

Atletica: Re Stelvio Mapei e Marathon Brixen Dolomiten

Podisti brianzoli da protagonisti anche nella Re Stelvio Mapei, corsa podistica di 21 km con partenza dai 1.125m di Bormio e arrivo ai 2.578m dello Stelvio: dodici si sono inseriti tra i top ten di diverse categorie. Sono podisti tesserati a Marciacaratesi, Gs.Avis Seregno, Atl.Cesano M., Team Brianza Lissone; Runners Desio, Amici dello sport Briosco, Marciatori Desio.

Infine nella Marathon Brixen Dolomiten fari puntati su Filippo Fumagalli (GS.Avis Seregno) che con una prestazione di livello ha concluso la massacrante prova con il 36mo posto nella categoria Master 50.