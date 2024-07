Martedì 23 luglio il Centro per l’impiego si presenta ai giovani di Villasanta. L’appuntamento è dalle 16.30 alle 18.30 in Villa Camperio. L’evento è promosso dal Centro per l’impiego di Monza in collaborazione con il Comune di Villasanta e l’informagiovani “Strategie giovani” operativo a Villasanta.

Villasanta: il Centro per l’impiego si presenta ai più giovani, percorso personalizzato

L’incontro è rivolto soprattutto ai più giovani, per aiutarli nella ricerca di un impiego, attraverso la fitta rete di partner. Il Centro per l’impiego infatti propone un percorso personalizzato per la ricerca di lavoro: dall’accoglienza all’orientamento, dalla formazione all’incontro tra domanda e offerta. Verranno illustrati eventi e iniziative sul territorio come i job day e il Cv check. Verranno inoltre fornite informazioni sul programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori).

Un’opportunità pensata per i giovani che si affacciano per la prima volta sul mondo del lavoro o che faticano a trovare un impiego. Per maggiori informazioni sull’evento e sui servizi offerti dal Centro per l’impiego di Monza è possibile scrivere a l.cavalagli@afolmb.it.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con la Provincia di Monza e Brianza, Afol e Centro per l’impiego Lombardia.