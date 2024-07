Il presidente della Provincia di Monza e Brianza Luca Santambrogio, il vice presidente Claudio Rebosio e l’amministratore unico di Afol Marcello Correra hanno tagliato il nastro dell’Osservatorio del Mercato del Lavoro e della Formazione presso la sede dell’Agenzia formazione lavoro di Meda, nella mattina del 9 luglio.

Meda: inaugurato l’Osservatorio del lavoro nella sede Afol, cosa farà

L’Osservatorio, nella cittadella brianzola del lavoro e della formazione, avrà il compito di monitorare i dati sull’occupazione che perverranno dalle fonti locali, regionali e nazionali in uno scenario nel quale le aziende brianzole continuano a dare risultati eclatanti rispetto al resto d’Italia e di gran parte dello scenario europeo, ma si sono assestato dopo il ritorno ai livelli e alle prestazioni pre-Covid fatti registrare negli anni passati. Andrà a costituire una centrale di osservazione e valutazione capace di elaborare dati sul mondo del lavoro e sviluppare strategie di intervento nel mercato.

Meda osservatorio del Lavoro

Meda: inaugurato l’Osservatorio del lavoro nella sede Afol, «tutto parte nel 2020 con Brianza Restart»

«È una inaugurazione molto importante – è il commento del presidente Santambrogio – Tutto parte nel 2020 con “Brianza Restart” lì si misero in atto dei tavoli che condussero a diversi risultati: il Patto per il lavoro un tavolo di concertazione sempre più importante e coinvolgente per le realtà del territorio. Lo Stato ha iniziato a comprendere come i centri per l’impiego vadano potenziati e da lì è partito tutto questo grande investimento per i Centri che a novembre ha portato l’inaugurazione del Palazzo del Lavoro a Monza», che nei prossimi mesi sarà seguito dagli ampliamenti di Seregno, Cesano Maderno e Vimercate.