Sta prendendo forma il nuovo pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza. A dicembre la giunta regionale lombarda ha destinato 30,5 milioni di euro per l’ampliamento e la riqualificazione di questa unità operativa che nel 2024 ha accolto 103.946 utenti (contro i 101.381 del 2023) risultando insieme a Niguarda quella con il numero più alto di accessi in Lombardia.

Ospedale di Monza: i tempi per il nuovo pronto soccorso, serviranno almeno 5 anni

Il 3 dicembre scorso è iniziata la fase di progettazione che avrà una durata di 24 mesi. Successivamente scatteranno le quattro fasi di esecuzione che dureranno complessivamente 45 mesi.

«Un miracolo di san Gerardo – chiosa il presidente della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori Claudio Cogliati – lo scorso anno in occasione dell’850° anniversario del nostro ospedale avevamo richiesto agli assessori Bertolaso e Fermi, presentando uno studio di fattibilità, un intervento per il pronto soccorso per migliorare la qualità dell’assistenza e la sicurezza delle strutture sanitarie e la Regione ci ha concesso il necessario finanziamento».

Ospedale di Monza: i tempi per il nuovo pronto soccorso, ottimizzare e implementare

L’obiettivo delle opere è ottimizzare e implementare le strutture che già esistono per migliorarne la funzionalità e l’efficienza, mantenendo gli elevati standard di qualità. I lavori di ampliamento e di riqualificazione riguarderanno una superficie di oltre 7900 metri quadrati. La nuova struttura avrà 3600 metri quadrati in più di quella attuale.

Sarà realizzato un nuovo fabbricato che si svilupperà su due piani con una superficie coperta di circa 1800 metri quadrati per il piano terra e circa 700 metri quadrati per il primo piano. Un’area verde occuperà 250 metri quadrati e altri 850 metri quadrati saranno destinati a spazi tecnici. Il nuovo edificio sarà collegato alla zona di atterraggio degli elicotteri (ne arrivano 2-3 la settimana) con un apposito percorso pedonale. Oggi per trasportare i pazienti dall’elisuperficie al pronto soccorso occorre un’ambulanza.

Ospedale di Monza: i tempi per il nuovo pronto soccorso, come sarà strutturato

L’accoglienza e l’attesa del nuovo pronto soccorso saranno ricalibrate sulla base del flusso attuale dei pazienti. Vi sarà un’area di attesa dedicata ai pazienti pediatrici e saranno definiti spazi e percorsi in base alla tipologia di pazienti con percorsi “veloci”. L’area triage sarà ridefinita con la presenza di ambulatori per la presa in carico precoce. Vi saranno aree per le differenti intensità di cura (alta, media, bassa) e i posti letto OBI (osservazione breve intensiva) passeranno da 9 a 20. Inoltre, saranno creati 4 posti letto per l’OBI pediatrico, aree per pazienti psichiatrici, per il fine vita, per i pazienti multispecialistici. Saranno anche realizzate una sala operatoria ibrida con angiografo e una diagnostica radiologica (Tac scheletrica, ecografo) vicina all’area dei codici rossi. Attualmente al Pronto Soccorso del San Gerardo sono operativi 33 medici, 58 infermieri e 30 operatori di supporto.