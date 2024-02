Monza, vertice sulla sanità con Guido Bertolaso: check della Brianza

Un incontro con i nuovi direttori generali di Asst Brianza Carlo Tersalvi, Asst Lecco Marco Trivelli e di Ats Brianza Michele Brait, con i sindaci del territorio della Brianza e del Lecchese e con i rappresentanti del mondo socio sanitario locale. Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, mercoledì mattina era al Binario 7 di Monza per ribadire l’importanza di “un sistema che lavora insieme, che crea una squadra coordinata e non una struttura isolata che procede autonomamente”.

Monza, vertice sulla sanità con Guido Bertolaso: i progetti per la Brianza

C’è stato anche il momento per fare il punto su alcuni progetti che riguardano la Brianza, definita dall’assessore “una delle province più attive e più energiche d’Italia che si contraddistingue per la sua straordinaria imprenditorialità ed è un punto di riferimento per tutto il paese”.

L’obiettivo? “Creare gli stessi livelli dell’imprenditoria anche in ambito sanitario”.

Bertolaso ha assicurato l’ampliamento del pronto soccorso dell’ospedale Pio XI di Desio per renderlo fruibile a tutti. “So che medici e infermieri non stanno lavorando in condizioni ottimali e per questo mi sento di ringraziarli”.

Un elogio anche all’ospedale di Vimercate, “uno dei più moderni d’Italia” e uno sguardo all’ospedale San Gerardo, “che ha il numero di ricoveri tra i più alti della Lombardia per il quale procederemo nell’ultimazione dei lavori infrastrutturali. Speriamo solo che la burocrazia non ci metta in difficoltà”.

A margine, il direttore generale della Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori ha illustrato il nuovo progetto presentato alla Regione, su impulso del consiglio di amministrazione, riguardante il nuovo pronto soccorso.

“Al pronto soccorso del San Gerardo – ha sottolineato Casazza – accedono circa 101.000 persone all’anno, il numero più alto di tutta la regione. La struttura attuale, concepita secondo gli standard, i modelli e i bisogni di quarant’anni fa, non è più adatta e non è possibile ristrutturarla”.

Secondo il progetto, il nuovo pronto soccorso dovrebbe sorgere in prossimità dell’attuale eliporto e collegato direttamente al punto di atterraggio degli elicotteri. “Stiamo ragionando con la Regione sulla realizzazione di questa nuova struttura” ha confermato Casazza che ha anche ricordato il lavoro svolto in sinergia con Comune e Regione per l’adeguamento dell’area del vecchio ospedale san Gerardo che sarà distinto in tre aree: la parte storica per il comando provinciale dei carabinieri, un’ala da destinare ai servizi sanitari e la rimanente parte in uso ai servizi sociali del Comune.

Monza, vertice sulla sanità con Guido Bertolaso: nel 2023 al San Gerardo +52mila prestazioni

Il direttore generale ha ribadito l’impegno per la riduzione delle liste di attesa nel nosocomio monzese rilevando che nel 2023 c’è stato un incremento dell’8% delle visite e degli esami erogati rispetto all’anno precedente, vale a dire 52.000 prestazioni in più.