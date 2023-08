Ospedale San Gerardo di Monza, arriva un nuovo pronto soccorso

Si sbloccano i lavori per la Fase 4 dell’ammodernamento dell’ospedale San Gerardo (il Settore A), diventato nel frattempo Fondazione Irccs. E portano in dote a Monza anche un pronto soccorso del tutto nuovo. Nei giorni scorsi dopo uno stallo durato un anno, è stato firmata la consegna dei lavori alla Syncron, la società concessionaria.

Lo stop è stato dovuto alla richiesta del privato di aggiornare al rialzo i prezzi, a causa dell’inflazione sulle materie prime. La questione è passata da Tar, Consiglio di Stato, di nuovo Tar. “Grazie ad Aria, il braccio operativo di Regione Lombardia, all’ufficio di presidenza e all’assessorato al Welfare della stessa Regione, la situazione si è sbloccata e, a breve, i lavori dovrebbero ripartire per terminare, a collaudi ultimati, nei primi mesi del 2025” scrive l’Irccs.

Il consiglio di amministrazione ha nel frattempo chiesto alla Regione di non ristrutturare il pronto soccorso esistente, ma di costruirne uno nuovo “con spazi più ampi, maggiori attrezzature,

potenziamento dell’attività”, e, allo stesso tempo, di intervenire nelle sale operatorie del blocco F perché diventino “ad alta tecnologia“.

E allora la sala F3, con “sistemi hardware e software che trasmetteranno le immagini di telecamere ad alta definizione per interventi chirurgici mini-invasivi ed isteroscopici”, in grado di integrare le immagini dal vivo dell’intervento con quelle di radiologia ed ecografia. E poi la F2, che avrà un sistema di chirurgia robotica. Il potenziamento permetterà anche l’integrazione con il centro congressi per eventi in streaming e con le aule didattiche.