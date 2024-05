Limbiate, le fontane davanti al municipio sotto i ferri: arriva anche la coreografia led

Interventi di sistemazione e riqualificazione delle fontane di piazzale del municipio, a Limbiate: la giunta approva il progetto esecutivo. Saranno presto oggetto di intervento le due fontane poste di fronte al comune. Caratterizzate da un impianto idrico obsoleto che non garantisce il regolare flusso dell’acqua e del funzionamento generale delle fontane stesse, la giunta ha deciso di dare alle fontane nuova luce, nel verso senso della parola.

Limbiate, fontane sotto i ferri: nuovo sistema idrico e impianto di illuminazione led

Nel corso degli anni sono stati eseguiti diversi interventi di manutenzione che hanno interessato sia la parte edile che la parte idrica di tutto il sistema, ma nonostante i frequenti interventi, il sistema idrico non funziona correttamente in modo costante col risultato che le fontane stesse vengono costantemente lasciate spente. Ora l’amministrazione comunale intende giungere alla riqualificazione totale con la nuova installazione di 30 getti d’acqua verticali (15 per vasca) e del sistema di illuminazione. Previsto un impianto di illuminazione a led rosso, verde, blu. L’impianto previsto sarà suddiviso in 6 gruppi, con gestione delle coreografie mediante driver da controllo remoto per giochi di luce.

Limbiate, fontane davanti al municipio sotto i ferri: appalto da 50mila euro

Non resta che attendere la predisposizione della gara d’appalto, l’approvazione del bando e l’aggiudicazione che dovrebbe avvenire durante il mese di maggio. Entro questo mese dovrebbero quindi partire i lavori che si dovrebbero concludere a settembre. La spesa complessiva è di poco inferiore ai 50mila euro.