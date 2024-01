Monza, medicina personalizzata all’ospedale San Gerardo: la tecnologia cuce la terapia su misura del paziente

Un’innovativa piattaforma tecnologica per “cucire” su misura la terapia per ogni paziente. Si tratta di uno strumento in uso da qualche mese nella Struttura Complessa Laboratorio Analisi della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori che si serve dell’ utilizzo accoppiato della cromatografia liquida e della spettrometria di massa (LC-MS/MS). In termini più semplici, questo nuovo dispositivo permette di ampliare il pannello di analisi per il monitoraggio terapeutico dei farmaci (TDM), ovvero la misurazione nel sangue della quantità di differenti classi di farmaci quali gli antiepilettici, gli antidepressivi, i neurolettici, gli antimicotici e gli immunosoppressori, per valutare che la terapia sia efficace e, allo stesso tempo, senza effetti tossici.

Monza, medicina personalizzata all’ospedale San Gerardo: lavoro multidisciplinare per il dosaggio su misura per adulti e bambini

La medicina personalizzata è un obiettivo prioritario della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori per la cura e il monitoraggio delle malattie basato sulle caratteristiche – non solo genetiche – del paziente, sia esso un adulto o un bambino. Proprio la cura dei più piccoli è un punto focale per l’IRCSS monzese. Grazie al lavoro multidisciplinare, coordinato dai dottori Marco Casati, Direttore del Laboratorio Analisi, Silvia Ippolito e Chiara Fania, in collaborazione con i tecnici di laboratorio biomedico, lo staff del settore Cromatografia del Laboratorio supporta le decisioni cliniche per il dosaggio dei farmaci “su misura”.

«I prossimi obiettivi – sottolinea il dottor Casati – saranno quelli di ampliare ulteriormente il pannello di analisi per il monitoraggio terapeutico dei farmaci e rendere disponibile il dosaggio degli amminoacidi per il monitoraggio delle malattie metaboliche e il dosaggio di ormoni introducendo e sviluppando nuove metodiche di dosaggio capaci di rispondere alle esigenze di ricerca dell’IRCCS».