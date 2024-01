Monza: le nozze di Carlo e Serena, il reparto di oncologia del San Gerardo si trasforma

Un sogno coltivato da tempo e realizzato in meno di due ore. È successo nel reparto di oncologia medica dell’ospedale San Gerardo di Monza dove il 23 gennaio si sono sposati Carlo e Serena.

Da tempo i due avevano espresso il desiderio di coronare la loro storia e convolare a nozze. E quando alle 8 di martedì mattina è arrivato il benestare dal Comune di Monza l’intero reparto si è messo in moto per rendere quel momento il più gioioso e romantico possibile.

Monza: le nozze di Carlo e Serena, via libera del Comune alle 8 del mattino e in meno di due ore tutto è stato pronto

Tutti hanno dato una mano: la coordinatrice infermieristica Lorena Salvini, lo staff del reparto e i due volontari della Lilt Monza e Brianza che erano presenti accanto agli sposi. In meno di due ore la stanza del reparto di oncologia è stata addobbata con lanterne colorate, fiori, confetti, ovviamente la torta (trovata in tempi record con la scritta benaugurale “viva gli sposi”) e poi lo spumante, i pasticcini, il bouquet e persino il riso come vuole la tradizione.

Ad officiare il rito è stato l’ufficiale di Stato civile del Comune di Monza, Giulia Ravazzi, alla presenza di Franco Barbera, segretario comunale. Poco prima don Riccardo Brena, parroco della parrocchia dell’ospedale San Gerardo aveva benedetto le fedi degli sposi.

Monza le nozze celebrate nel reparto dell’ospedale San Gerardo – Foto Irccs San Gerardo

«Grande emozione nel reparto di oncologia medica diretto dal professor Diego Cortinovis». Così è stato scritto in un post pubblicato sulla pagina Facebook della Fondazione Irccs San Gerardo in cui si è data notizia della cerimonia. Poche righe che racchiudono nella discrezione e nell’intimità richiesta dagli sposi, il desiderio di ritagliarsi spazi di vita e istanti di normalità anche nella fatica quotidiana che affronta chi lotta con una patologia oncologica.

Monza: le nozze di Carlo e Serena, i volontari della Lilt al loro fianco

Accanto a Carlo e Serena nel giorno del loro matrimonio c’erano due volontari della Lilt. Sono otto in tutto quelli che operano nel medesimo reparto del San Gerardo.

«Ascoltare, accogliere e sostenere sono le parole che animano tutti i volontari della Lilt – spiegano dall’associazione – Sono persone che hanno deciso di dedicare parte del loro tempo, anche solo mezza giornata alla settimana, per i servizi di assistenza ai malati, in ospedale e a domicilio, per le cure palliative e l’accompagnamento alle terapie».

Gennaio per la Lega italiana per la lotta contro i tumori è il mese della chiamata per i nuovi volontari. Il reclutamento è rivolto a persone tra i 20 e i 70 anni. A marzo partirà la scuola di formazione e qualificazione del volontario in oncologia. Per candidarsi a diventare volontario è possibile compilare il form sul sito legatumori.mi.it.

Accogliere, ascoltare, sostenere. E a volte anche festeggiare, accanto a chi ha il coraggio di vivere nonostante tutto, sugellando un legame più forte della malattia.