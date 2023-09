Emergenze, una Supercar per il 118: l’alleanza tra onlus e imprese per l'”elicottero con le ruote”

Un’automedica da 330 cavalli con le stesse dotazioni di un elicottero e in grado di arrivare rapidamente ovunque. Così la onlus Cancro Primo Aiuto descrive il nuovo mezzo messo a disposizione del 118 con base all’ospedale San Gerardo di Monza e al servizio di tutta la Brianza.

Emergenze, una Supercar per il 118: grazie a Cancro Primo Aiuto, Beta Utensili e Lombardia Motori

“Non ha eguali in Italia” annota l’associazione che ha consegnato l’auto, grazie al contributo di Beta Utensili e di Lombarda Motori, martedì alla Villa reale di Monza.

Un mezzo per “un’assistenza sanitaria rapida e h24 secondo gli standard più avanzati del primo soccorso” che è anche classificata come un “elicottero con le ruote” grazie alla sua potenza e alla dotazione di apparecchiature salvavita di ultima generazione.

“Il compito della supercar sarà quello di portare soccorso e cure salvavita con la maggiore rapidità possibile giorno e notte anche dove i velivoli non possono atterrare, eventualità piuttosto frequente in un territorio molto urbanizzato come quello brianzolo”. Cancro Primo Aiuto, che ha sede a Monza, ha voluto così anche valorizzare la generosità delle aziende sostenitrici, “e in particolare in questo caso Lombarda Motori, curatrice della fase di realizzazione e allestimento di un innovativo automezzo di soccorso“.

Emergenze, una Supercar per il 118: l’equipaggiamento dell’ “elicottero con le ruote”

Più in dettaglio, l’automedica è stata allestita su una vettura Volkswagen ID.5 Gtx 4Motion, con sistema di trazione integrale a doppio motore elettrico da 330 cavalli a zero emissioni. L’abitacolo open space del mezzo permette un allestimento funzionale sia per accogliere l’equipaggio operativo a bordo sia per trasportare tutta la strumentazione medica necessaria all’attività operativa, comprensiva di set per infusioni, farmaci per analgesia e induzione di anestesia, farmaci per gestione quadri clinici a rischio vit, presidi per ventilazione e molto altro; inoltre ha un sanificatore portatile che utilizza la luce Uvc per sanificare sia le superfici che l’aria all’interno del nuovo veicolo.