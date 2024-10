Monza e Brianza: come funziona la nuova guardia medica (e il numero da chiamare)

È stata attivata poco più di un mese fa all’ospedale di Carate e sembra aver superato bene la fase di rodaggio la centrale unica operativa che i brianzoli devono contattare prima di recarsi a quella che fino a poco tempo fa era la guardia medica. Dalle 19 alle 8 dei giorni feriali e per tutte le 24 ore il sabato e i festivi in caso di emergenza è possibile telefonare al numero 116117 e parlare con i medici che valutano se prescrivere un farmaco, se consigliare ai pazienti di recarsi all’ambulatorio di continuità assistenziale del proprio comune, se inviare i sanitari a domicilio o se far intervenire una ambulanza.

Monza e Brianza: le cifre del nuovo servizio (e il numero da chiamare)

Dal 10 settembre al 14 ottobre la centrale ha ricevuto 4.822 chiamate e in 2.256 casi, pari al 53% del totale, il consulto telefonico è stato sufficiente a risolvere le problematiche segnalate, il 35% dei cittadini è stato invitato ad andare in ambulatorio, l’8% è stato inviato al pronto soccorso, per il 3% delle telefonate è stato allertato il 118 e nell’1% è stata disposta una visita a domicilio.

Il 116117 dovrà diventare un numero familiare per i brianzoli: chi, infatti, si recherà agli ambulatori della vecchia guardia medica senza aver telefonato alla centrale unica operativa sarà rispedito a casa dai medici che lo inviteranno a contattare i colleghi presenti a Carate Brianza.