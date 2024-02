Ospedale San Gerardo di Monza, Bertolaso alla festa degli 850 anni parla del nuovo pronto soccorso

«È un momento molto significativo per la sanità della Lombardia e nazionale. Non si tratta solo di un ospedale tra i più antichi d’Italia e d’Europa, ma di una struttura modello nella ricerca».

Lo ha detto l’assessore regionale Guido Bertolaso alla cerimonia per gli 850 anni della Fondazione Irccs San Gerardo di Monza. Con l’assessore al Welfare presente anche Alessandro Fermi (Università, Ricerca e Innovazione).

Ospedale San Gerardo di Monza, Bertolaso: «Nuovo pronto soccorso dovrà essere moderno e anticipare le problematiche»

Bertolaso ha parlato anche del progetto del nuovo pronto soccorso sottolineando che «il numero degli accessi è molto alto rispetto altri ospedali lombardi. Il nuovo PS dovrà essere moderno e anticipare le problematiche da affrontare nei prossimi 10 anni. Rivedendo la rete dell’assistenza, della cura e della presa in carico. Il San Gerardo è un punto di riferimento nazionale. Tanto per fare un esempio concreto, domani a Monza arriverà un team di esperti che valuterà se è possibile effettuare interventi innovativi e molto delicati sui bambini che arrivano dall’estero».

«È un ospedale – ha continuato – dove si fa da prevenzione e dove si è vaccinato tantissimo durante l’emergenza del Covid e dove si fa ovviamente un’assistenza sanitaria di primo ordine soprattutto nel campo della pediatria. Una nicchia di eccellenza in un ospedale aperto a tutte le problematiche. Sono presenti tutte le specializzazioni per fare una diagnosi e una terapia in qualsiasi campo medico».

Durante la permanenza al San Gerardo, l’assessore Bertolaso ha fatto visita ad Abel di cinque anni, ferito a Gaza, in cura all’ospedale monzese.

Ospedale San Gerardo Monza assessore regionale Fermi

Ospedale San Gerardo di Monza, Fermi: «Qui il futuro rispetto alla ricerca scientifica»

«Il passaggio ad Irccs – ha detto l’assessore all’Università, Ricerca, Innovazione, Alessandro Fermi – è stato fondamentale, qui si fonda il futuro rispetto alla ricerca scientifica. Come Regione Lombardia abbiamo investito molto in questo settore, per noi strategico. A breve metteremo a bando nuovi fondi per gli istituti di ricerca che riguardano l’innovazione tecnologica».