Bando per i medici di base: nel territorio della Asst Brianza solo tre posti occupati sui 99 vacanti

Il bando pubblicato sul bollettino di Regione Lombardia lo scorso marzo per reclutare nuovi medici di medicina generale non ha (per ora) sortito gli effetti sperati. Dei 99 posti vacanti negli ambiti di competenza dell’Asst Brianza ne sono stati coperti solo tre (uno a Monza, uno a Besana in Brianza e uno ad Arcore). Ne restano scoperti ancora 96. Un’emergenza che porta i cittadini in alcuni casi a rivolgersi al pronto soccorso in mancanza di un riferimento sanitario.

Bando della Asst Brianza per coprire i posti vacanti: ne restano scoperti ancora 96

Il territorio di competenza dell’Asst Brianza conta complessivamente 882.471 assistiti residenti. Di questi 709.569 hanno un’età superiore a 15 anni. Gli over 60, invece, rappresentano mediamente il 36% degli assistiti complessivi. Entro la fine di quest’anno saranno sedici i medici di medicina generale che cesseranno l’attività per raggiunto limite d’età (fissato a 70 anni) in tutta la provincia, mentre altri 26 si preparano ad andare in pensione entro la fine del 2025.

Medici di base, posti vacanti a Monza e in Brianza: Asst ha attivato ambulatori temporanei

Per tamponare la carenza strutturale dei medici di famiglia l’Asst Brianza ha attivato specifici ambulatori medici temporanei, a cui si rivolgono i pazienti a cui non è possibile temporaneamente assegnare un medico di medicina generale.

Nel territorio della provincia sono dodici gli ambulatori temporanei attivati: uno per il distretto di Monza, tre per quello di Desio, due per il distretto di Seregno e sei per il distretto di Vimercate, per un totale di 20.408 assistiti a carico degli ambulatori temporanei. Sul sito dell’Asst Brianza è possibile consultare la scheda di dettaglio dei dodici ambulatori temporanei e la programmazione ambulatoriale del mese in corso, oltre a informazioni relative all’indirizzo, i contatti e la mail della sede richiesta.

Asst Brianza e la carenza dei medici di base: “Nessuno è lasciato solo”, altro bando entro il mese

“Tutte le volte che Asst riceve la comunicazione da parte di un medico titolare della sua cessazione per età o per altre ragioni, l’azienda immediatamente si attiva per capire se c’è una capienza residua, una disponibilità da parte dei medici di un ambito vicino – spiegano da Asst Brianza -. Contestualmente si incontrano i medici dell’ambito interessato per verificare se hanno disponibilità a elevare il massimale degli assistiti fissato a 1.800, a fronte di una media per i nostri medici di famiglia che è di 1.700 pazienti” Un altro sistema utilizzato per “tamponare” le richieste è l’affidamento provvisorio ai medici che siano già laureati e inscritti all’albo professionale.

“Se questi tentativi non sortiscono effetto, attiviamo l’ambulatorio medico temporaneo – continuano da Asst Brianza -. L’attività è costantemente monitorata dalla direzione socio sanitaria affinché nessuno degli assistiti sia lasciato solo”.

Il prossimo bando di Regione per cercare di reclutare altri medici verrà pubblicato entro il mese di maggio