Monza, bilancio Farmacom in salute: ha fatturato oltre 12 milioni nel 2023

A poche ore dall’approvazione del bilancio, Farmacom, la società partecipata dal Comune di Monza al 95%, che gestisce le dieci farmacie comunali e il poliambulatorio Farmasalus nel quartiere Sant’Albino, ha reso noti i suoi numeri che, ancora una volta, confermano il suo ottimo stato di salute.

Monza, bilancio Farmacom: «Più volte definita il “gioiello di famiglia”»

«Farmacom – osserva il presidente del consiglio di amministrazione Vito Potenza– è stata più volte definita da amministrazioni comunali di diverso colore il “gioiello di famiglia” e anche a livello nazionale si conferma come una delle società a partecipazione pubblica più performanti nel settore della gestione delle farmacie. Una caratteristica in controtendenza rispetto all’andamento dello specifico mercato, con un modello organizzativo quasi unico, società “partecipata di gestione” tra Comune e farmacisti dipendenti».

Monza, bilancio Farmacom: il fatturato e i numeri, diventano otto le farmacie robotizzate

Cifre alla mano, lo scorso anno Farmacom ha fatturato complessivamente 12.400.051,42 euro, producendo un utile netto pari a 462.535,69 euro. Il 95% di quest’ultima somma viene distribuito nelle casse comunali. Il ritorno annuale sul capitale investito (Roe) sia per il socio pubblico sia per i farmacisti partecipanti è pari al 15,05%, un dato consolidatosi negli anni.

Questa percentuale non tiene conto dei canoni di concessione che annualmente Farmacom paga al Comune di Monza, portando la cifra complessivamente versata al comune, per l’anno 2023, a 735.000 euro. Anche i cittadini dimostrano fedeltà alla rete di farmacie. Lo scorso anno sono state oltre 500.000 le persone che si sono recate nelle farmacie e nel poliambulatorio santalbinese. Gli scontrini emessi mensilmente sono stati più di 40.000 e oltre 25.000 le ricette trattate. I possessori della Fidelity Card sono più di 20.000. E ci sono novità in vista: quest’anno con l’acquisto del nuovo immobile di Via Luca della Robbia e lo spostamento e ammodernamento della farmacia n° 6, diventeranno 8 su 10 le farmacie “robotizzate”.

«Abbiamo creato ambulatori affittati a medici di base, come quelli di via Rota e a Sant’Albino – prosegue Potenza – e nelle nostre sedi sono attivi servizi di prevenzione quali l’holter pressorio e cardiaco e l’elettrocardiogramma».

Monza, bilancio Farmacom: il direttore generale in carica dal 1993, emesso bando interno

Tra pochi mesi andrà in pensione lo storico (dal 1993) direttore generale Maurizio Brambilla ed è stato emesso un bando interno per trovare il suo successore. Un accenno anche al possibile spostamento della farmacia del Casignolo: «Noi restiamo in attesa sul da farsi – conclude Potenza – il nostro obiettivo è sempre quello di operare nell’ottica di rendere più performanti i servizi ai nostri cittadini».