Carenza medici di base in Brianza, Ponti (Pd): «Situazione migliorata ma problema irrisolto»

Carenza di medici di base in Brianza, la situazione è in miglioramento ma “continua ad essere un problema irrisolto” dice il consigliere regionale del Pd, Gigi Ponti. Anzi, a parere del politico: “nonostante da inizio anno le politiche messe in campo siano riuscite ad alleggerire il problema, a “in assenza di una adeguata programmazione i numeri torneranno ad essere ancora più preoccupanti”.

Carenza di medici di base in Brianza, Ponti: “Da dati Ats ad oggi 18mila cittadini senza dottore”

Il consigliere regionale: “in seguito a un accesso agli atti fatto all’Ats Brianza” dichiara che attualmente “gli ambiti carenti” sarebbero ad oggi 99, di cui 11 a Monza e che i cittadini rimasti senza medico di base sarebbero passati “dai 24.484 di marzo 2023 ai 18.156 di marzo 2024“. Un dato positivo “solo apparente” secondo Ponti, che parla di una “diminuzione fittizia”.

“Nel 2024 e fino al 2026 – precisa – sulla base dei dati Enpam (la cassa previdenziale dei medici di base) sono infatti previste 1.257 quiescenze di medici di base (11 mila a livello nazionale, secondo la Federazione Italiana di Medici di Medicina Generale). Regione Lombardia, anziché pensare a deliberare tagli alla disabilità, cosa che è in netto contrasto all’articolo 2, comma 4 del suo Statuto, dovrebbe iniziare a stanziare fondi utili ad una adeguata programmazione sanitaria, bilanciando i pensionamenti attesi ad un ulteriore finanziamento delle borse di studio”.

Carenza di medici di base in Brianza: a Monza 1.107 cittadini senza, situazione peggiorata a Limbiate

In Brianza, a livello comunale, sempre secondo i dati diramati da Ponti, si sarebbero registrati miglioramenti a Monza, dove da 1.633 cittadini senza medico nel 2023 si è passati a 1.107 quest’anno, ad Agrate Brianza (da 1.349 a 1.048), ad Arcore (dai 1.656 del marzo 2023 agli 833 di marzo 2024), a Concorezzo (da 1.272 a 1.009), a Varedo (da 2.493 a 1.174) e Vimercate (da 1.305 a 521). Controcorrente invece Limbiate dove la situazione sarebbe peggiorata in quanto da 4.478 cittadini senza medico nel 2023 si sarebbe passati a 4.712 nel 2024.

Carenza di medici di base in Brianza: “Il 65% ha più di 1.500 assistiti”

“Il fatto che in un anno oltre 6 mila cittadini in più possano contare su un medico di base, non deve farci dormire sonni tranquilli – conclude il consigliere – Soprattutto quando, secondo i dati Agenas, il 65,4% dei medici ha più di 1.500 assistiti, il numero massimo consentito, con una conseguente difficoltà a mantenere alto il livello qualitativo del servizio offerto. Inoltre, senza adeguate risorse a cui Regione Lombardia può concorrere, la specializzazione a medico di base continuerà ad essere poco attraente”.

“Numeri alla mano – spiega – le borse di studio attribuite ad un medico di base sono di circa 11 mila euro. Quelle ad esempio di un cardiologo, di 26 mila euro. Per questo motivo sono anni che come gruppo Pd chiediamo a Regione di concorrere all’aumento delle borse di studio, eliminando così un fattore discriminante. A mio avviso è un’importante azione per iniziare a colmare la crescente carenza di medici di base”.