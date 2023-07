Serie A, Galliani aggiorna l’agenda: «Amichevole con la Samp, il Monza è la mia missione»

Ci sarà una amichevole il 30 luglio con la Sampdoria di Andrea Pirlo ad Alessandria, dopo il poker nel ritiro in montagna. L’agenda dell’Ac Monza è stata aggiornata dall’ad e vicepresidente Adriano Galliani arrivato a Ponte di Legno venerdì in vista del primo impegno con la Nuova Camunia e la Notte Biancorossa, entrambe in programma sabato 15 luglio. Il nastro di partenza della nuova stagione iniziata con il raduno di una settimana fa.

Serie A, Galliani aggiorna l’agenda: «Non a me domande sulla proprietà»

E un’intervista a Sky Sport (che manderà in diretta le tre amichevoli contro squadre di Serie C) a bordo campo è stata anche l’occasione per fare il punto sullo stato della società: “Non fate a me domande sulla proprietà, io mi occupo del Monza: al di là di un impegno politico di cui nessuno ha parlato, la mia assoluta priorità è il Calcio Monza, è la squadra, fin da quando ero bambino. L’avevo detto a Berlusconi nel 1979 la prima volta che ci eravamo incontrati. Finché non mi caccia la Fininvest o chiunque si occupi della società, è una missione che ho in testa, finché mi sarà consentito di portarla avanti”.

Serie A, Cragno in direzione Sassuolo

Ac Monza calcio 2023 Gallian in ritiro a Ponte di Legno – foto Ac Monza

Quindi a proposito di squadra dovrebbe essere definita l’uscita del portiere Alessio Cragno in direzione Sassuolo (“Dobbiamo fare uscire tanti giocatori, qui siamo in tanti e si gioca sempre in undici – ha detto ancora – il problema del calcio italiano è che ha troppi tesserati”).

Serie A, Galliani: «Andiamo avanti col massimo della forza come vorrebbe Berlusconi»

E inevitabile un pensiero per Silvio Berlusconi: “43 anni e mezzo di vita insieme, un rapporto professionale, di amicizia e di lavoro. Mi manca molto perché ci sentivamo praticamente tutte le sere e manca molto. Ma conoscendolo, andiamo avanti con il massimo della forza per tenere alto il nome del Monza che per la prima volta è andato in Serie A e, non dimentichiamolo, ci è rimasto”.

Serie A, Galliani: «Ancora nessun pronostico»

Obiettivo Europa? “Non mi sbilancio fino al 2 settembre”.