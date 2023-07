Monza celebra la sua Serie A: tre giorni dalla super velocità al calcio

“Una città da serie A”, e non solo per il calcio. In arrivo tre giorni di sport e di intrattenimento per appassionati e famiglie: succede a partire dalle 19 di giovedì 6 luglio, con un grande evento che avrà luogo in piazza Trento e Trieste e che catalizzerà l’attenzione dei monzesi (ma non solo) anche nelle serate di venerdì e di sabato 8 luglio.

Monza celebra la sua Serie A: giovedì sera in piazza il Wec

“Motori, calcio, ospiti, esposizioni e molto altro – anticipa in una nota stampa Andrea Magro, organizzatore della manifestazione – per valorizzare la città, il suo storico autodromo e, soprattutto, per mettere in risalto tutte le realtà sportive locali”.

Come, ad esempio, il Consorzio Vero Volley con le sue due squadre in A1. Dal tardo pomeriggio di giovedì l’attenzione si concentrerà sul tempio monzese della velocità, perché è in calendario proprio nel corso del weekend ormai alle porte il Wec – World endurance championship che porterà sulla griglia di partenza 38 vetture tra le sportive Hypecar, i prototipi Lmp2 e le classiche vetture Gran Turismo (Lmgte Pro e Am): ci sarà anche la Ferrari, che proprio quest’anno è tornata ufficialmente a gareggiare nella classe maggiore, la Hypecar: “Un traguardo importante, che sarà ufficialmente premiato dal Comune di Monza”, precisa Magro. Il pubblico potrà conoscere i piloti Ferrari e gli altri protagonisti del Wec a partire dalle 20, durante il talk previsto in piazza.

Monza celebra la sua Serie A: venerdì sera per l’Ac Monza

La serata di venerdì è dedicata al Calcio Monza a un anno dalla storica promozione in serie A: a partire dalle 18 il direttore di Monza-News Stefano Peduzzi si troverà in compagnia di numerosi ospiti – giocatori del Monza, tifosi della curva Davide Pieri e dei Monza Club e, ancora, giornalisti che da anni seguono le imprese dei biancorossi.

Sabato sera, 8 luglio, “si parlerà di calcio, motori e sport in generale con diversi appuntamenti del talk show ospitato in piazza Trento Trieste, a partire dalle 18. Alle 21 poi, grande festa finale con momenti di intrattenimento che vedrà alla presenza di ospiti dal mondo della tv e dello spettacolo”.

Monza celebra la sua Serie A: evento per i più piccoli sull’educazione stradale

Nel villaggio allestito in piazza non mancheranno esposizioni di auto ed è stato previsto anche un evento dedicato ai più piccoli, organizzato da Kia, sull’educazione stradale. L’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Radioatva in collaborazione con Regione Lombardia, Provincia MB, Comune di Monza, Camera di commercio MB, Confcommercio e Autodromo nazionale di Monza. Tra i partner l’hub monzese Toogether Coworking.