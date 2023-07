Monza: 6 Ore Wec all’Autodromo, attesa per la Ferrari

L’Autodromo Nazionale di Monza torna a vivere un fine settimana di livello Mondiale. Con la disputa della 6 Ore WEC l’impianto monzese ospita il meglio delle vetture endurance presenti nel panorama internazionale. E lo fa poche settimane dopo l’appuntamento più importante nelle corse automobilistiche, cioè la 24 Ore di Le Mans.

Monza: 6 Ore Wec all’Autodromo, poche settimane dopo Le Mans

Il circuito francese, di un anno più giovane di Monza e che quindi festeggiava il suo centenario, ha visto trionfare la Ferrari 499P, quella stessa vettura che solo dodici mesi prima iniziava a scendere in pista per i primi test, fra l’altro alcuni svolti proprio in Brianza, e che non più tardi di metà marzo debuttava con un promettente terzo posto nel Campionato 2023 a Sebring.

Monza: 6 Ore Wec all’Autodromo, aspettativa per le due Hypercar di Maranello

C’è molta aspettativa da parte dei tifosi della Rossa per la gara di casa, perché la vittoria a Le Mans dell’equipaggio Giovinazzi-Calado-Pier Guidi ha riacceso l’entusiasmo un po’ sopito per i colori del Cavallino dai risultati in Formula 1.

Due le 499P presenti, con la seconda affidata a Fuoco-Molina-Nielsen. Inutile nascondere il fatto che sono le due Hypercar di Maranello le favorite sulla carta anche se la Federazione, proprio il risultato favorevole di Le Mans, a termini di regolamento ha cambiato i valori di peso e potenza, a tutto svantaggio delle stesse Ferrari.

Cinque chili in più e qualche cavallo in meno sono quanto devono pagare le numero 50 e 51 alla concorrenza.

Monza: 6 Ore Wec all’Autodromo, le altre auto presenti

Delle altre marche al via la Toyota, che porta due GR010, è la rivale più accreditata pur se ai giapponesi, oltre alla recente sconfitta in Francia, brucia ancora la magra figura di un anno fa proprio da noi a Monza. Contando ben quattro Porsche 963, oltre a Peugeot, Cadillac, Vanwall e Glickenhaus, sono in totale tredici le iscritte alla classe Hypercar, a cui si aggiungono undici LMP2, tutte Oreca 07 con motore Gibson, mentre battaglia vera si vedrà anche in classe GT dove fra i dodici equipaggi al via sono iscritte vetture di quattro marche: Ferrari, Porsche, Aston Martin e Chevrolet.

Monza: 6 Ore Wec all’Autodromo, il programma e la festa in centro città

Il programma, che parte venerdì con due sessioni di prove libere da novanta minuti, ha però un prologo piacevole giovedì sera in piazza Trento e Trieste, dove si alterneranno sul palco alcuni dei piloti che saranno poi protagonisti sulla pista monzese, subito dopo che il sindaco Paolo Pilotto avrà premiato il team della Ferrari per quanto ottenuto a Le Mans.

Sabato mattina altre prove libere mentre nel pomeriggio, divisi per categorie, si vivranno tre sessioni di un quarto d’ora l’una, per stabilire la griglia di partenza della gara che scatterà, sulla distanza delle sei ore, alle 12 e 30 di domenica 9 luglio.

Previste come contorno gare per vetture storiche, coma le Formula 3 Classic e l’Alfa Revival Cup, più le interessanti competizioni della F1 Academy, categoria di monoposto riservata solo a piloti di sesso femminile. Per il pubblico, terminata la disponibilità dei preziosi supplementi per accedere al paddock, restano disponibili biglietti d’ingresso valido per ogni ordine di posto a 50 euro il giorno della gara, 10 in più del sabato, mentre per chi può vale la pena recarsi in autodromo il venerdì in quanto l’accesso è libero, paddock compreso