Ac Monza, tra gli sponsor conferme per U-Power, Dell’Orto, Lotto; novità Pulsee

In casa Monza i movimenti non riguardano solo gli uomini da affidare a mister Palladino, ma anche i nomi degli sponsor che sostengono la squadra in Serie A. E anche qui sono giorni di conferme e novità.

Conferma per U-Power. Il brand leader nel settore delle calzature e abbigliamento da lavoro ha ufficializzato il rinnovo della sponsorizzazione per la stagione 2023/24 e sarà ancora “naming sponsor”. Per la quarta stagione consecutiva.

Sabato 15 luglio, nella Notte Biancorossa a Ponte di Legno, verranno svelati i Kit gara 23/24 che, anche quest’anno, avranno il leone di U-Power sul petto delle maglie.

«U-Power ha creduto da subito nel progetto AC Monza e siamo estremamente orgogliosi di poter continuare questa grande avventura insieme. La cura dei dettagli e l’ambizione sono i due valori che caratterizzano questa sponsorizzazione vincente», ha commentato l’ad Adriano Galliani.

Franco Uzzeni, presidente di U-Power: «Siamo orgogliosi di estendere la nostra collaborazione con l’AC Monza. Abbiamo condiviso molti successi negli anni passati e siamo entusiasti di continuare a supportare il club nelle sue ambizioni sportive».

Ac Monza: Dell’Orto, dalla Serie D ai 90 anni dell’azienda brianzola

Conferma per Dell’Orto come “sleeve sponsor” (sulle maniche). Le due società hanno in comune la Brianza e il legame con il territorio di provenienza. E una storia iniziata in Serie D, come ama ricordare l’ad Galliani, che nella nuova stagione coincide con i 90 anni dell’azienda fondata a Seregno e oggi protagonista sul mercato della componentistica per motori.

«Siamo orgogliosi del grandissimo successo di questa prima stagione in Serie A – commenta Andrea Dell’Orto, vice presidente Dell’Orto S.p.A. – Come dice Adriano Galliani, da quando DELLORTO è sulla divisa del Monza è iniziata la scalata dalla Serie D alla Serie A, quindi abbiamo il dovere di rimanere al fianco della squadra, per continuare a vincere insieme! Sempre …Dai Bagaj!».

Rinnovo della partnership anche con Lotto, che si conferma sponsor tecnico e prolunga fino alla stagione sportiva 2025/2026 compresa. Lotto Sport Italia svilupperà i kit da gara e da allenamento per tutti i team del club, dalla prima squadra a tutte le giovanili per le prossime tre stagioni.

«Siamo orgogliosi di proseguire con il Monza il percorso intrapreso nel 2019. La società brianzola ha vissuto con la losanga sul petto momenti indimenticabili e unici della sua storia, tra cui la promozione in Seria A – commenta Andrea Tomat, presidente di Lotto Sport Italia – Ci lega al club brianzolo una forte sintonia di impegni e obiettivi: tenacia, eccellenza, professionalità e impegno sono le fondamenta su cui abbiamo costruito una solida intesa. Siamo pronti a scrivere insieme nuove pagine di storia, di successo e di bel gioco».

È una novità invece il back sponsor. È Pulsee Luce e Gas, brand full digital parte di Axpo Italia, che ha annunciato la sua prima partnership con una squadra di calcio di Serie A. Per la stagione 2023/24, sarà Back Jersey Sponsor con logo sul retro della maglia da gioco in tutti i match del campionato di Serie A e di Coppa Italia della prossima stagione, così come nelle amichevoli. La collaborazione sarà corredata da ulteriori attività da realizzarsi durante l’anno, che vedranno protagonisti i canali ufficiali delle due aziende, oltre ad una serie di sorprese e progetti speciali dedicati ai tifosi biancorossi e agli appassionati.

«Il lavoro fatto in questi primi quattro anni dal nostro brand per le utenze domestiche si riflette perfettamente in quanto dimostrato dal Monza nelle ultime stagioni sportive ovvero saper essere un game changer nel panorama calcistico italiano – sfferma Simone Demarchi, amministratore delegato di Axpo Italia – Siamo particolarmente orgogliosi di poter affiancare e sostenere il Club, l’ad Galliani e la dirigenza, i calciatori, mister Palladino e il suo staff e tutti i tifosi di Ac Monza in questa stagione e non vediamo l’ora di poter condividere le nostre energie collaborando a quell’entusiasmo che consente al calcio di arrivare a tutti, entrando nelle case degli italiani come facciamo con i nostri servizi, esaltando passione, divertimento e senso di appartenenza».