Serie A, riecco il Monza: raduno con entusiasmo, nel ricordo di Berlusconi

Il primo giorno di scuola, con l’entusiasmo per la seconda avventura in Serie A – ancora più storica della prima perché confermata sul campo – e l’emozione per il ricordo del presidente Silvio Berlusconi. La nuova stagione 2023-24 dell’Ac Monza è iniziata venerdì al centro sportivo Monzello con il raduno di giocatori e staff. Con le notizie del rinnovo lungo (fino al 2027) di Di Gregorio e l’ufficialità di Roberto Gagliardini.

Serie A, riecco il Monza: visite e test, lunedì partenza per il ritiro

In programma test fisici e visite mediche di rito. Sabato e domenica allenamenti preliminari a Monzello,

lunedì partenza per il ritiro estivo in montagna a Ponte di Legno-Tonale. Amichevoli sono in programma il 15, 19, 22 e 23 luglio; il 15 luglio c’è anche la “Notte biancorossa”.

Serie A, riecco il Monza: pranzo con Adriano Galliani

Presente venerdì il vicepresidente vicario e amministratore delegato Adriano Galliani, che ha pranzato con la squadra a Villa Boffalora.