Serie A: mercato Monza, arriva il difensore Giorgio Cittadini

Sarà annunciato martedì 4 luglio l’arrivo al Monza di Giorgio Cittadini in prestito dall’Atalanta. Il giocatore ha svolto le visite mediche in mattinata e di fatto sarà il primo rinforzo per Raffaele Palladino in vista del raduno del fine settimana e della partenza per il ritiro di Ponte di Legno da lunedì 10 luglio.

Serie A: mercato Monza, difensore classe 2002

Difensore di scuola orobica, nato a Gardone Val Trompia, ha giocato l’ultimo anno in Serie B al Modena. È stato anche parte del gruppo Under21 visto all’opera nei recenti Europei di categoria. Di ruolo centrale, in una difesa a tre può giocare sia come perno che da braccetto, prevalentemente di destra, sfruttando il piede forte.

Ancora giovanissimo (è classe 2002) può avere ampi margini di miglioramento. Al momento nelle gerarchie parte dietro a Pablo Marì e Izzo, che è già stato riportato in gruppo ma l’accordo sarà comunicato solo nei prossimi giorni dopo la conferma della transazione con il Torino. Quello di Cittadini è un innesto giovane e di prospettiva che allunga le rotazioni a disposizione di Palladino. Terminato tutto l’iter, sarà annunciato già in giornata. Il mercato del Monza è cominciato ufficialmente.