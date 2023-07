Serie A: il Monza saluta Christian Gytkjaer, il vichingo amato dai tifosi

Ogni “din don” sarà sempre per il Vichingo. Il 30 giugno la scadenza del contratto, il giorno dopo il Monza ha salutato Christian Gytkjaer.

“86 presenze; 22 goal; Per sempre nella storia biancorossa. Grazie di tutto Chris”, ha scritto la società condividendo diverse foto dell’attaccante danese grande protagonista della cavalcata dei biancorossi verso la Serie A.

Serie A: il Monza saluta Christian Gytkjaer, in Brianza dal 2020

In Brianza dal luglio 2020, presentato allora a sorpresa all’autodromo con un contratto biennale (più uno), ha conquistato i tifosi con gol importanti in Serie B fino a quelli pesantissimi – tre con doppietta al ritorno – contro il Pisa nella sfida per la promozione. La consacrazione, che diventa definitiva con l’1-0 contro la Juventus per la prima vittoria storica dei biancorossi in Serie A. Passaggi a vuoto solo contro il Lecce, sia in B che in A, con l’ultimo rigore sbagliato a fine maggio che forse è stato decisivo per l’Europa.

In quell’occasione si era scusato con i tifosi, ricevendo l’affetto anche dei compagni di squadra.

Serie A: il Monza saluta Christian Gytkjaer

Il suo nome era stato accostato al mercato del Como, ma l’ipotesi è stata smentita. Altre indiscrezioni lo vorrebbero alla Sampdoria.

Quel che è certo è che in Brianza ci sarà sempre un “din don” per cantare: “Intervengo dall’Arena, il Vikingo ha fatto gol”.

“Sei diventato uno di noi dal primo istante, sei l’uomo da cui è partito tutto. Per sempre grazie Vichingo!“, è solo uno del centinaio di commenti che alla fine si possono riassumere solo in una grande “grazie“.