Candidato al Senato e Monza in vendita: Adriano Galliani smentisce

Il futuro del Calcio Monza rimane un’incognita e con esso il ruolo della famiglia Berlusconi, proprietaria di Fininvest e dunque della società sportiva. Adriano Galliani rappresenta un’assoluta garanzia di attaccamento ai colori biancorossi ed anche di competenza per mantenere la squadra in Serie A anche senza dilapidare ingenti fondi.

E proprio attorno a lui si è aperta la discussione come possibile candidato per Forza Italia ed il centrodestra per le elezioni suppletive che si terranno in autunno, quelle per coprire il seggio lasciato vacante dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Dopo le indiscrezioni pubblicate da Dagospia, lo stesso Galliani ha smentito sia di essere stato contattato per questioni politiche, sia di essere stato informato della possibile vendita del Monza.

Nessuna conferma e qualche smentita sulla possibile vendita del Monza

È vero, già nel recente passato Fininvest aveva aperto alla ricerca di nuovi soci interessati a quote di minoranza per condividere gli investimenti, poi è arrivata la voce dei fondi americani e arabi pronti a subentrare ed anche l’interessamento mai confermato di Evangelos Marinakis, armatore ed editore greco già proprietario dell’Olympiacos e del Nottingham Forrest. Ma al momento non c’è nessuna conferma e, appunto, qualche smentita.

Dagli ambienti locali di Forza Italia filtra che non è ancora stato individuato il candidato per il posto in Senato e comunque per Galliani la priorità sembrerebbe continuare a dirigere la squadra della sua città. Anche se l’Ad ha confermato: «Per amore del presidente, qualsiasi cosa mi chiederà la famiglia la rispetterò».