Serie A: Gagliardini per il centrocampo del Monza

Visite e firma con il Monza in programma venerdì 7 luglio per Roberto Gagliardini. Il centrocampista, 29 anni, svincolato dall’Inter, firmerà un contratto di un anno con opzione di rinnovo per il secondo (che scatterà automaticamente in caso di salvezza) a circa un milione e mezzo di euro.

Serie A: Gagliardini dall’Inter, la carriera

In carriera ha visto principalmente i colori nerazzurri, prima quelli dell’Atalanta, da buon prodotto del settore giovanile sino al debutto in Serie A, e poi per sei anni e mezzo quelli dell’Inter. Preso per diventare il perno del centrocampo di una squadra da rilanciare, ha collezionato 190 presenze e 16 gol nella sua esperienza milanese. Le ultime sono state le partite decisive di Champions League, il derby di semifinale con il Milan. Nel suo ciclo nerazzurro ha vinto un campionato (2020/2021), due Supercoppe italiane e due Coppe Italia, l’ultima in finale con la Fiorentina lo scorso 24 maggio.

Serie A: Gagliardini, il giocatore

Al centrocampo del Monza aggiungerà sicuramente esperienza e dinamismo. Giocatore concreto, con anche una discreta propensione offensiva, nell’ultimo anno ha messo insieme poco più di mille minuti in totale (solo 9 partite da partente). In biancorosso il minutaggio dei titolari è di circa il doppio quindi è un bene arrivi subito all’inizio del ritiro, per riprendere immediatamente confidenza con il campo.