Serie A, Piersilvio Berlusconi sul Monza: «Al centro della partita c’è Adriano Galliani, per fortuna»

Per la prima volta dopo la morte del padre, Piersilvio Berlusconi, vicepresidente esecutivo e amministratore delegato di Mediaset, in occasione della serata di presentazione dei palinsesti tv delle emittenti di casa, ha parlato con la stampa di persona. Tra i temi trattati, anche i diritti televisivi del calcio e soprattutto del futuro del Calcio Monza.

Serie A: «Troveremo la strada per fare andare avanti il sogno di papà»

Alla domanda se la famiglia pensasse di continuare a sostenere il club, Berlusconi ha risposto: «Al centro della partita c’è Adriano Galliani, e meno male che c’è, è il più bravo a gestire una squadra di calcio, lo dico con affetto e stima ma anche con razionalità, quello che noi possiamo dire da figli è che troveremo la strada per fare andare avanti il sogno di mio papà al meglio. Adesso è tutto così fresco, capiremo guardando avanti e le prospettive».

Serie A: parole che non escludono la vendita ma confermano l’intenzione di proseguire l’impegno

Parole rassicuranti, che non escludono la vendita, ma anche che lasciano intendere che, anche qualora la società fosse ceduta, sarebbe comunque per andare in buone, se non ottime, mani. Ma è anche evidente che, in continuità a quanto dichiarato da Fininvest tramite comunicato ufficiale appena dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, c’è tutta l’intenzione di proseguire con l’impegno calcistico finché non sarà trovata una nuova soluzione. E dunque mantenere l’asset in Serie A, per continuare a garantirne il valore.

Serie A: la gestione di Adriano Galliani

E per farlo ovviamente è logico affidarsi alla sapiente gestione di Adriano Galliani, una sicurezza in questo ambito. Magari il budget non sarà elevatissimo, eppure la sensazione è che la squadra rimarrà competitiva quanto meno alla pari dello scorso campionato concluso in undicesima posizione.