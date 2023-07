Ac Monza: Panzerini, Monguzzi e Floccari nel nuovo direttivo del Settore Giovanile

Un minuto di silenzio in ricordo di Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno, e il ringraziamento all’amministratore delegato Adriano Galliani prima della presentazione del nuovo direttivo del Settore giovanile dell’Ac Monza.

Ac Monza: staff riunito all’U-Power Stadium

La società martedì 4 luglio ha riunito tutto lo staff nella sala conferenze dell’U-Power Stadium. Il Responsabile sarà Francesco Panzerini, storico collaboratore del direttore generale Mauro Bianchessi, con cui aveva lavorato già all’Atalanta, al Milan e poi alla Lazio.

Riccardo Monguzzi, ex calciatore del Monza, è stato scelto come Responsabile dell’Attività di Base. Negli ultimi anni ha allenato le formazioni biancorosse Berretti, Under 18, Under 17 e Under 16.

La Primavera, fresca di Promozione nel campionato Primavera 1, avrà un Coordinatore Tecnico, che sarà l’ex attaccante Sergio Floccari.

Ac Monza: Roberta Antignozzi per l’attività femminile

Innesto importante anche a coordinamento dell’Attività Femminile, con la nuova Responsabile Roberta Antignozzi, che aveva già ricoperto lo stesso ruolo al Milan, di cui era stata anche calciatrice e allenatrice.