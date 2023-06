Calcio Serie A: Palladino “Sono rimasto al Monza per la stima e fiducia di Berlusconi e Galliani”

Raffaele Palladino ringrazia Berlusconi e Galliani per avergli rinnovato il contratto con il Monza in conferenza stampa perché “c’è tra noi grande stima e considerazione e mi hanno dato fiducia non potevo fare altro che rimanere e ringrazio i calciatori, lo staff, i tifosi e tutte le persone che qui a Monzello hanno lavorato con me. Da diversi mesi avevo dato la mia parola che sarei rimasto, ma preferivo che prima si concludesse la stagione”.

Calcio Serie A: Palladino “La nuova stagione la programmiamo da lunedì”

Però non è ancora tempo di pensare alla prossima stagione perché domenica 4 giugno c’è da giocare l’ultima di campionato a Bergamo contro l’Atalanta e l’allenatore biancorosso ha sottolineato che “dobbiamo fare bene, programmeremo la prossima stagione da lunedì anche perché abbiamo guadagnato un certo appeal“. Nessun commento su Sensi in prestito dall’Inter che dovrebbe tornare ad Appiano Gentile e su Ibrahimovic possibile colpo di Galliani. Intanto Palladino ha dato un 10 a squadra, società e tifosi “mi ricordo bene i supporters nella prima partita contro la Juventus come una grande festa. Quello che abbiamo fatto resterà nella storia e degli obiettivi della prossima stagione ne parleremo il 1° settembre”.