Monza: Palladino firma, sarà ancora l’allenatore dei biancorossi in serie A

“Ac Monza comunica che Raffaele Palladino ha prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2024. Alla prima stagione in serie A Palladino ha condotto i brianzoli a uno straordinario campionato, ottenendo la salvezza con sei giornate di anticipo. In bocca al lupo a Raffaele e a tutto il suo staff per la nuova stagione”: poche righe da casa biancorossa per confermare che l’allenatore che ha trasformato il Monza nella migliore debuttante in serie A resta sulla sua panchina.

Palladino e il Monza: l’ultima giornata e i profili europei

Nelle scorse settimane gli appetiti nei confronti del talento monzese si sono moltiplicati, rendendolo anche appetibile – dicono i bene informati – per la Juventus. Palladino ha preferito casa Monza e sarà di nuovo all’U-Power stadium per guidare l’undici che ha sfiorato persino i piazzamenti europei. Resta una sola giornata nel campionato di serie A vinto dal Napoli, con Lazio seconda, poi Inter e quindi Milan in zona Champions, quindi Atalanta e Roma in zona Europa League, infine Juventus in Conference. A seguire ci sono sono Torino, Fiorentina e Monza, piazzato alla vigilia della 38esima e ultima giornata al decimo posto con 52 punti.

L’ultima giornata lo vedrà contrapposto all’Atalanta di cui è stato protagonista capitan Pessina: la partita è in programma a Bergamo domenica 4 giugno a partire dalle 21, in una giornata che se non servirà per definire il vincitore dello scudetto, sarà però chiave per capire i piazzamenti nelle competizioni europee.