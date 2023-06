Calcio: il Monza vince ai rigori, promosso in Primavera 1

Un’altra grande in casa Ac Monza. La squadra di mister Lupi ha vinto 7-5 ai rigori ad Ascoli la finale play off del campionato Primavera 2 e ha conquistato la Promozione in Primavera 1.

Calcio: il Monza vince ai rigori, la partita con l’Ascoli

La gara era finita 3-3 dopo i supplementari (2-2 al 90′) con l’Ascoli bravo a riacciuffare il vantaggio biancorosso a inizio primo tempo supplementare. Nel finale hanno segnato tutti i giocatori brianzoli, mentre Mazza ha parato il tiro di Cosimi, e poi Bando ha calciato sul palo dando il via alla grande festa biancorossa.

In semifinale il Monza aveva vinto ai rigori in casa del Parma, in precedenza aveva vinto con l’Entella.

Calcio: il Monza vince ai rigori, mister Lupi “stracontento”

“È una gioia immensa – ha commentato mister Lupi – un percorso iniziato da mister Palladino (che ha allenato la squadra prima di essere promosso sulla panchina di Serie A dopo Stroppa), che abbiamo continuato cercando di migliorarci sempre. Sono stacontento, siamo arrivati a questo risultato attraverso un gioco importante, cercando di dominare tutte le partite e ci siamo riusciti. Una soddisfazione enorme. Crederci sempre e vincere è il motto del nostro presidente Berlusconi. Le vittorie sono arrivate ai rigori, ma meritate dominando e creando situazioni da gol”.

Calcio: il Monza vince ai rigori, i complimenti di Adriano Galliani

La squadra ha ricevuto i complimenti di Adriano Galliani, che ha visto tutta la gara della Primavera via web. A Monzello invece mister Palladino, staff e squadra hanno seguito i tempi regolamentari prima del loro allenamento, chiedendo poi di essere subito informati del risultato finale.