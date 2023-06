Calcio: il Renate è campione d’Italia Primavera

Il Renate vince la finale del “Trofeo Berretti”, disputata nello storico stadio ”Mirabello” di Reggio Emilia con in campo le prime squadre classificate dei campionati Primavera 3. Battendo di misura il Palermo con un gran gol di Cristiano Iacovo ad inizio gara si aggiudica il Trofeo e il titolo di campione Campionato Primavera. Con questo prestigioso successo, il Renate allenato ha Gianluca Savoldi (figlio e nipote d’arte!) suggella una memorabile stagione nella quale ha vinto il campionato, quindi i play off (eliminando il temibile SudTirol) ottenendo il visto per disputare nella prossima stagione il Campionato Primavera 2 per poi mettere il sigillo ad una stagione memorabile con il successo sul Palermo

Calcio: il Renate e il gol decisivo di Iacovo

A decidere la sfida in Emilia è stata un’autentica prodezza del calciatore Iacovo, classe 2004, che con un perfetto destro a incrociare ha battuto il portiere rosanero Nespola. La partita ha avuto un buon ritmo specie nella prima frazione con occasioni su entrambe i fronti. Nella ripresa i nerazzurri non hanno sfruttato a dovere la superiorità numerica, sprecando il colpo che avrebbe mandato al tappeto i rosa-nero. Quando Luca Manzolini è stato espulso, sembrava tutto pronto per un finale di sofferenza, ma i calciatori nerazzurri incitati e sorretti anche dagli spalti dal presidente Luigi Spreafico, hanno retto sino alla fine e al triplice fischio la festa è stata tutta per loro. Da particolare significato l’intervento di Michele Cossa, Direttore del vivaio del Renate. “E’ stata un’impresa storica. Ringrazio i ragazzi, autori di una splendida cavalcata trascinati dal vulcanico mister Gianluca Savoldi e da uno staff di altissimo livello. Dal preparatore atletico Alberto Bonacina, a quello dei portieri Piero Bosaglia, ai dirigenti. Grazie anche al Responsabile del vivaio Riccardo Bellotti, senza dimenticare lo staff medico e i fisioterapisti, i magazzinieri e tutti coloro che hanno collaborato durante questa stagione davvero unica ed esaltante. Un ringraziamento speciale va a Ivan Corti, il motore del settore giovanile con una segreteria sempre attenda e organizzata. E infine, un grazie immenso alla Società, al Presidente Luigi Spreafico e al Vice Presidente Carlo Roda, che ci hanno permesso di operare in perfetta autonomia senza farci mai mancare il loro prezioso supporto”.

IL TABELLINO

RENATE – PALERMO 1 – 0

MARCATORE 5′ Iacovo

RENATE (3-4-2-1): Glionna, Mariani, Manzolini, Saino, Gobbo, Ciarmoli, Baioni (32′ st Ghibellini), D’Amato (36′ st Mollica), Comi, Iacovo (36′ st Bertini), De Leo. A disposizione: Donvito, Colombo , D’Addesio, Pellegrino, Sassudelli, Favero, Kamal, Zaccaria, Agliardi, Cecchetto, Pini. All. Savoldi

PALERMO (4-3-3): Nespola, Santonocito (32′ st Vitale), Granicelli (24′ st Di Mitri), Borgognone, Del Bello, Caramanno, Lo Coco, Bonello, Mazza (32′ st Macchia), Gigante (1′ st Salvia), Ganci (15′ st Giglio). A disposizione: Testagrossa, Galfano, Perez, Ferrante, Vaiana, Tagliarino, Sciortino, Garofalo, Viviano. All. Di Benedetto

ARBITRO: Gauzolino di Torino

ESPULSI: 41′ Caramanno (P), 39′ st Manzolini (R).

AMMONITI: Baioni (R), Santonocito (P).