Serie A: il Monza esonera Stroppa, tocca a Palladino

Sarà Raffaele Palladino a sedere sulla panchina del Monza per il prossimo turno di campionato con la Juventus. La società ha ormai deciso per l’esonero di Giovanni Stroppa e per la promozione interna dell’allenatore che bene ha fatto con la Primavera biancorossa nell’ultimo campionato.

Stroppa paga un inizio di stagione con scarsi risultati, solo un punto nelle prime sei partite, ma caratterizzato anche da un gioco alterno, visto solo per pochi spezzoni e comunque insufficiente a centrare la prima storica vittoria del Monza in Serie A.

La società conferma il proprio spirito famigliare prendendo un allenatore cresciuto in casa, con l’intento di portare serenità all’interno di un gruppo spezzato da un avvio di stagione deficitario. Non è ancora dato sapere se Palladino sia una soluzione per il resto della stagione o solamente un’opzione momentanea in vista dell’ingaggio di un nuovo tecnico durante l’ormai prossima sosta.

Sicuramente sarà lui a dirigere i prossimi allenamenti e a portare la squadra contro la Juventus nell’appuntamento di domenica alle 15 all’U-Power Stadium.

L’obiettivo rimane la salvezza a fine stagione e ci sono 32 partite per raggiungerlo.