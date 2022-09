Serie A, le pagelle di Lecce-Monza: primo punto, i voti ai biancorossi

LECCE-MONZA 1-1 (0-1)

MARCATORE: 34′ Sensi (M), 3′ st Gonzalez (L)

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Gendrey 5.5, Baschirotto 6.5, Pongracic 6, Pezzella 6 (18′ st Gallo 6); Helgason 5.5 (1′ st Gonzalez 7), Hjulmand 6, Bistrovic 5.5 (37′ st Askildsen sv); Di Francesco 5.5 (30′ st Rodriguez 6), Ceesay 6.5 (18′ st Colombo 6), Banda 6.5. A disposizione: Bleve, Brancolini, Tuia, Listkowski, Oudin, Blin, Lemmens, Umtiti. All. Baroni.

Monza (3-5-2): Di Gregorio 7.5; Marlon 5.5, Pablo Marì 6, Izzo 6; Birindelli 5 (1′ st Molina 5), Pessina 5.5 (13′ st Valoti 6), Rovella 6 (13′ st Colpani 6), Sensi 7 (42′ st Machin sv), Carlos Augusto 5.5; Mota Carvalho 5.5, Caprari 6 (13′ st Ciurria 5.5). A disposizione: Cragno, Caldirola, Barberis, Gytkjaer, F. Ranocchia, Antov, Marrone, Bondo, Carboni, Vignato. All. Stroppa.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

Di Gregorio 7.5 Clamoroso nella rumba del finale, quando il Lecce costringe il Monza in area con una serie di tiri dalla bandierina e lui sventa almeno in tre diverse occasioni

Marlon 5.5 I giallorossi salentini spingono in particolare sulla sinistra ed alla fine anche lui si trova in mezzo alle difficoltà

Pablo Marì 6 Ceesay non è un problema e nemmeno Colombo. Posizione ed esperienza per una difesa che ne ha estremo bisogno

Izzo 6 Esordio positivo per l’ex granata. Anche sul lato sinistro rimane di una solidità notevole. Cala alla distanza, ma è sulla strada della miglior condizione

Birindelli 5 Soffre in marcatura su Banda, lo deve anche abbattere per fermarlo. Si sapeva che sarebbe stato un cliente difficile, proprio per questo serviva maggior attenzione (dal 1’st Molina 5 rischia con un contatto mezzo braccio al centro dell’area e non dà l’idea di essere sicuro nello svolgere i compiti affidati)

Pessina 5.5 Si trova un paio di volte in area, pochino per uno con le sue capacità realizzative. Lontano dall’incidere (dal 13’st Valoti 6 Non cambia nulla con il suo ingresso)

Rovella 6 La sua partita finisce in anticipo per un colpo subito, fino a quel punto era al centro del gioco (dal 13’ st Colpani 5.5 Servirebbero le sue progressioni palla al piede, servirebbero).

Sensi 7 Lotta come un leone e ci mette la ciliegina sulla torta con un gesto tecnico fuori dal comune, una millimetrica traiettoria su punizione da lunghissima distanza (dal 42’ st Machin sv)

Carlos Augusto 5.5 Un giocatore della sua forza e prorompente fisicità non può e non si deve accontentare di fare il compitino di fronte a Gendrey

Caprari 6 Dopo un buon primo tempo, in cui mostra pericolosità, si perde nei ritmi bassi del secondo (dal 59’ st Ciurria 5.5 Serve la sua velocità, non riesce mai ad innescarsi)

Mota Carvalho 5.5 Poco coinvolto e poco a suo agio, stranamente, in un momento di stagione in cui sembrava in crescita

Stroppa 5.5 Gli manca il coraggio di osare l’inserimento di una punta, ma forse non c’erano nemmeno le condizioni. Primo punto in Serie A, dopo sei giornate. Pochino. E settimana prossima c’è la Juventus all’U-Power Stadium.