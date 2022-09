Serie A, Lecce-Monza LIVE: 0-0 al 25′

🟡🔴 28′ Cross di Banda ad imbeccare Di Francesco, palla troppo lunga con l’ex Spal che commette fallo su Di Gregorio.

⚠️ 26′ Cooling break: i calciatori delle due squadre ne approfittano per abbeverarsi.

🟡🔴 24′ Azione confusa in area brianzola: batti e ribatti con Ceesay che non riesce a calciare e l’azione sfuma.

⚪🔴 21′ Traversone di Sensi dalla sinistra, respinge la difesa salentina.

⚪🔴 18′ Cross dal fondo di Caprari a cercare il tap-in di testa di Pessina ma il capitano biancorosso è anticipato dall’intervento di Pezzella che devia in corner.

🟡🔴 16′ Azione in contropiede del Lecce: Di Francesco innesca la corsa di Banda che colpisce d’esterno destro, non può arrivarci Ceesay.

🟡🔴 14′ Ghiotta occasione per i giallorossi: su azione da corner inzuccata di Baschirotto, fuori di un soffio.

⚪🔴 13′ Corner di Sensi che si spegne tra le braccia di Falcone.

⚠️ 10′ Gioco fermo: Carlos Augusto a terra dopo un contrasto di gioco. Si riscalda precauzionalmente Molina. Il gioco riprende con l’esterno brasiliano che stringe i denti e rimane in campo.

🟡🔴 7′ Potenziale occasione per i salentini con Banda viene murato magistralmente da Marlon che impedisce il tiro al calciatore zambiano classe 2001, fresco di convocazione in nazionale.

⚠️ 6′ Gioco fermo: Izzo a terra dopo una pallonata sul volto ricevuta da Hjulmand. Nulla di grave per l’ex Toro.

⚠️ 3′ Fase di studio delle due squadre.

📣 INIZIA IL MATCH AL “VIA DEL MARE”!

⏳ Squadre a centrocampo per l’inizio del match. Il calcio d’inizio lo batterà il Lecce.

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Luca Pairetto della sezione di Nichelino. Gli assistenti sono Carbone e Giallatini; il quarto uomo: Miele. VAR: Di Martino, AVAR: Paganessi.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

👁‍🗨 Lato Lecce – Il tecnico Baroni conferma il modulo 4-3-3: tra i pali Falcone; in difesa accanto a Baschirotto torna titolare Pongracic, a destra confermato Gendrey mentre a sinistra prima da titolare per Pezzella; a centrocampo ai lati di Hjulmand ci sono Helgason e Bistrovic; in attacco Ceesay vince il ballottaggio con Colombo, ai lati Di Francesco e Banda.

👁‍🗨 Lato Monza – Mister Stroppa si affida al classico 3-5-2: tra i pali fiducia ancora una volta a Di Gregorio; in difesa prima da titolare per Izzo con Marlon e Pablo Marí a completare il pacchetto difensivo; confermato l’identico centrocampo sceso in campo contro la Dea con Rovella in cabina di regia, Pessina e Sensi ai lati, Birindelli e Carlos Augusto sulle corsie laterali; in attacco è out Petagna, accanto a Caprari partirà dal 1′ Mota Carvalho.

Le formazioni ufficiali

🟡🔴 LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Pezzella; Helgason, Hjulmand, Bistrovic; Di Francesco, Ceesay, Banda.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Colombo, Tuia, Gonzalez, Listkowski, Gallo, Oudin, Blin, Lemmens, Umtiti, Rodriguez. All. Marco Baroni.

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, Pablo Marí, Izzo; Birindelli, Pessina, Rovella, Sensi, Carlos Augusto; Mota Carvalho, Caprari.

A disposizione: Cragno, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Valoti, F. Ranocchia, Antov, Colpani, Marrone, Bondo, Carboni, Molina, Vignato, Ciurria. All. Giovanni Stroppa.

Tutto pronto al Via del Mare per seguire Lecce-Monza, gara valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie A 2022/23. Calcio d’inizio alle ore 15:00.