Serie A: Palladino subito al lavoro col Monza

Subito al lavoro mister Raffaele Palladino. Dopo l’esonero di Giovanni Stroppa, il mister della promozione in Serie A, l’ex allenatore della Primavera dirigerà nel pomeriggio di martedì il primo allenamento al centro sportivo di Monzello (ore 16) per preparare l’incontro di domenica con la Juventus, settima giornata di campionato che si gioca a Monza alle 15 e ultima prima della sosta per le Nazionali. Il Monza ci arriva da ultimo in classifica con un punto conquistato domenica scorsa a Lecce (altra neopromossa).

Serie A: mercoledì la presentazione ufficiale con Galliani

Mercoledì la presentazione ufficiale all’U-Power Stadium con l’amministratore delegato Adriano Galliani.

Serie A: chi è Raffaele Palladino

Classe 84, originario della provincia di Napoli, Palladino è un ex attaccante. Era approdato in biancorosso nel 2019 ancora da calciatore (Juventus, Parma, Genoa in carriera), poi dal 2020 allenatore dell’Under 15 e nel 2021 la promozione in Primavera.

Nell’estate 2022 il rinnovo nonostante le sirene del mercato: fiducia ben riposta da entrambe le parti dunque.

Nello scorso campionato con la squadra era stato protagonista di una bella rimonta con l’eliminazione del Pisa dai playoff prima di uscire in semifinale con il Parma (per la differenza reti).