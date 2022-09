Per il quarto anno: l’astuccio del Monza sui banchi di prima elementare in città

Un altro anno a tinte biancorosse per gli studenti delle prime elementari di Monza. Per il quarto anno consecutivo 1.111 ragazzini della città hanno trovato sul banco l’astuccio completo regalato dall’Ac Monza insieme a un messaggio di benvenuto. Coinvolti i 30 plessi statali e paritari per un totale di 58 classi coinvolte.

Il regalo è stato consegnato in presenza agli studenti della scuola De Amicis dal sindaco Paolo Pilotto e da Adriano Galliani, amministratore delegato e vice presidente vicario dell’Ac Monza al primo storico campionato di Serie A.

Monza Ac Monza consegna astucci scuola primaria De Amicis Monza Ac Monza consegna astucci scuola primaria De Amicis Monza Ac Monza consegna astucci scuola primaria De Amicis

Comune e Monza ancora insieme: “Continuità alla bella iniziativa”

“L’inizio di questo anno scolastico è sicuramente carico di “attese di normalità” dopo il periodo pandemico: per questo confidiamo che si riesca a ritrovare quella giusta serenità che accompagna il clima più adatto a crescere e ad educare i nostri concittadini più giovani – commenta il sindaco Paolo Pilotto – L’amministrazione comunale condivide con le Istituzioni Scolastiche questo importante cammino, supportandole nell’esercizio del prezioso ruolo educativo e formativo: in questo solco si è deciso di dare continuità alla bella iniziativa promossa dalla società di calcio AC Monza, neopromossa in serie A”.

Comune e Monza ancora insieme, Galliani: “Valori dello sport sono fondamentali”

Adriano Galliani ha commentato: “Siamo giunti al quarto anno di questo splendido progetto e a oltre 4.500 astucci consegnati ad altrettanti studenti della città in un momento importante e indimenticabile come il primo giorno di scuola. Da ex alunno ritornare alla De Amicis è stata una grande emozione, i valori dello sport sono fondamentali nella formazione delle generazioni future e per questo l’Ac Monza continuerà le varie iniziative con gli studenti. Siamo molto felici che l’amministrazione comunale sia al nostro fianco in questa iniziativa che assume un significato concreto di vicinanza alle famiglie del territorio”.