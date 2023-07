Serie A: il calendario 2023-24 del Monza, prima in trasferta con l’Inter

Primo impegno in trasferta nel fine settimana del 20 agosto: è subito Inter per il Monza, che apre la nuova stagione in Serie A a San Siro. Il calendario è stato sorteggiato nella mattina del 5 luglio negli studi di Dazn: prima di andata con l’Inter e ultima di ritorno il 26 maggio con la Juventus, ancora in trasferta. Weekend del 3 settembre ancora in trasferta – a Bergamo – per la concomitanza col Gp d’Italia. Subito dopo sosta per le Nazionali e e rientro in campo il 17 settembre.

Serie A: il calendario del Monza, tutte le partite

Andata: Inter-Monza (20 agosto 23), Monza-Empoli (28 agosto 23), Atalanta-Monza (3 settembre 23), Monza-Lecce (17 settembre 23), Lazio-Monza (24 settembre 23), Monza-Bologna (27 settembre 23), Sassuolo-Monza (1 ottobre 23), Monza-Salernitana (8 ottobre 23), Roma-Monza (22 ottobre 23), Monza-Udinese (29 ottobre 23), Hellas Verona-Monza (5 novembre 23), Monza-Torino (12 novembre 23), Cagliari-Monza (26 novembre 23), Monza-Juventus (3 dicembre 23), Monza-Genoa (10 dicembre 23), Milan-Monza (17 dicembre 23), Monza-Fiorentina (23 dicembre 23), Napoli-Monza (30 dicembre 23), Frosinone-Monza (7 gennaio 24).

Ritorno: Monza-Inter (14 gennaio 24), Empoli-Monza (21 gennaio 24), Monza-Sassuolo (28 gennaio 24), Udinese-Monza (4 febbraio 24), Monza-Hellas Verona (11 febbraio 24), Monza-Milan (18 febbraio 24), Salernitana-Monza (25 febbraio 24), Monza-Roma (3 marzo 24), Genoa-Monza (10 marzo 24), Monza-Cagliari (17 marzo 24), Torino-Monza (30 marzo 24), Monza-Napoli (7 aprile 24), Bologna-Monza (14 aprile 24), Monza-Atalanta (21 aprile 24), Lecce-Monza (28 aprile 24), Monza-Lazio (5 maggio 24), Fiorentina-Monza (12 maggio 24), Monza-Frosinone (19 maggio 24), Juventus-Monza (26 maggio 24)