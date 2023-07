Serie A: il Monza alza la difesa con Izzo, confermato e riscattato dal Torino

Tutto pronto per il secondo nuovo arrivo di casa Monza. In realtà si tratta di una conferma, anche se c’è voluto qualche giorno e un discreto sforzo economico per riportarlo in biancorosso. Armando Izzo, 31 anni, concluse le visite mediche farà parte del gruppo a disposizione di Raffaele Palladino già a partire dalle primissime ore del raduno di venerdì, in vista della partenza per Ponte di Legno di lunedì.

Serie A: il Monza alza la difesa, per Izzo contratto triennale da 1 milione all’anno

Il difensore, che sarà ufficializzato in giornata, è stato acquisito in via definitiva dal Torino per una cifra attorno ai 3 milioni. La richiesta iniziale era di 5, ma ha pesato molto la volontà del ragazzo di rimanere in Brianza, dove si è assolutamente rilanciato tra i migliori centrali di tutto il campionato dopo qualche momento di appannamento sul finire dell’avventura in granata. Per lui è pronto un contratto triennale da circa un milione all’anno.

Serie A: il Monza alza la difesa, Izzo torna al centro del progetto e della difesa

Izzo torna subito dunque al centro del progetto e della difesa biancorossa, andando a comporre un terzetto più che affidabile con Pablo Marì (riscattato dall’Arsenal) e Cittadini, preso in prestito secco dall’Atalanta e ufficializzato giusto martedì 4 luglio, supportati dall’esperienza di Caldirola, tra i protagonisti della stagione scorsa. Il leone di Scampia va considerato a tutti gli effetti un importante rinforzo.