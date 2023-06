Serie A: il Monza e il punto sul mercato, ecco chi parte per il ritiro di Ponte di Legno

Tra una settimana il Monza muoverà i primi passi della nuova stagione. La squadra si radunerà agli ordini di Raffaele Palladino per la partenza in direzione di Ponte di Legno, sede del ritiro. La società ha scelto la vicina località montana in provincia di Brescia (da Monza circa due ore e mezza) per le condizioni climatiche ma anche per la necessità di lasciare libero il centro sportivo Berlusconi per alcuni lavori di miglioramento dei campi.

Serie A: Monza in ritiro dal 10 luglio a Ponte di Legno, amichevoli da definire e c’è la Coppa Italia

Il ritiro partirà lunedì 10 luglio, ma la squadra si radunerà qualche giorno prima a Monzello, probabilmente già da venerdì, per le visite mediche e il punto fisico sui giocatori.

In questi giorni verrà definito anche il calendario delle amichevoli. Facile pensare per il Monza qualche sfida con le rappresentative locali e poi forse uno o due incroci con le società amiche della vicina Svizzera, dove il campionato parte prima e le formazioni sono già rodate. L’anno scorso, in una preparazione molto particolare, cominciata parecchio in anticipo per via del Mondiale in Qatar, qualcosa si è giocato anche a Monzello, specialmente contro qualche squadra di Serie C.

Poi ci sarà anche il turno di Coppa Italia, i trentaduesimi da giocare con la vincente di Reggiana-Virtus Entella, probabilmente la settimana dell’esordio in campionato.

Serie A: Ac Monza, il punto sul mercato

E chi ci sarà per la stagione sportiva che parte ufficialmente sabato 1 luglio? La rosa avrà dei naturali cambiamenti, tra contratti in scadenza, prestiti esauriti e giocatori che non rientrano più nei piani.

Serie A: i portieri

La porta è coperta, ci sono: Di Gregorio con i galloni di titolare, Cragno pronto a partire e poi Sorrentino come eventuale terzo, più staccati in cerca di una nuova soluzione Rubbi e Lamanna.

Serie A: in difesa Armando Izzo a titolo definitivo dal Torino

In difesa si riparte da Pablo Marì, Caldirola, Antov, Andrea Carboni e Bettella come centrali, ai quali si aggiunge Izzo che sarà preso dal Torino. Sul primo non ci sono dubbi, sarà il perno insieme a Izzo.

Caldirola interessa al Cagliari. Antov e Bettella sono riserve e potrebbe anche uscire. Per Carboni il discorso è diverso, sicuramente interessa in B ma il Monza ha speso 4 milioni e vorrebbe evitare perdite.

Serie A: gli esterni con Birindelli, Carlos Augusto e Franco Carboni

Sugli esterni ci sono: Birindelli, Carlos Augusto, Franco Carboni, Pedro Pereira, Sampirisi e Anastasio. I primi tre fanno parte del gruppo, anche se il brasiliano è cercato da tante squadre, gli ultimi sono destinati a partire.

Serie A: il centrocampo

A centrocampo: Pessina, Machin, Colpani e Ciurria sono pezzi importanti, Valoti, Morisini, D’Alessandro cercano spazio, infine il giovane Bondo che numericamente potrebbe dare una mano al reparto attualmente più in difficoltà.

Serie A: l’attacco, da decidere il futuro del giovane Vignato

In attacco: Caprari, Mota Carvalho e Petagna hanno registrato le maggiori presenze e garantito una quindicina di gol. Loro sono la spina dorsale del gruppo.

Defilati i vari Maric, Mancuso e Diaw che piacciono in Serie B. Da decidere il futuro del giovane Vignato. Ad oggi sono questi i giocatori che partiranno per il ritiro di Ponte di Legno.